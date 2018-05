Pablo Iglesias reclama a Pedro Sánchez un Ejecutivo amplio: "Con 84 diputados no se puede gobernar"

El presidente de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, ha confirmado este jueves que los 67 diputados de su grupo votarán a favor de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Pero con exigencias. Iglesias ha reclamado al líder socialista que exponga su programa de gobierno, que no se "deje humillar" por los corruptos y que abra un diálogo con Catalunya y el País Vasco. Para ello, ha pedido a Sánchez que forme "un Gobierno amplio" que les incluya a ellos: "Con 84 diputados no se puede gobernar".

"Vamos a lograr uno de nuestros principales objetivos: sacar a los corruptos y limpiar las instituciones", ha señalado Pablo Iglesias. "Llevamos tiempo convenciendo a PSOE, PDeCAT y PNV de que la única alternativa es un entendimiento entre progresistas con vascos y catalanes", ha añadido. "Durante mucho tiempo, nos han dicho que es imposible. Pero entre hoy y mañana el camino que venimos señalando se va a hacer realidad. Estamos muy satisfechos y contentos", ha concluido.

"Más vale tarde que nunca. Vamos a votarle para que sea el próximo presidente", ha asegurado Iglesias, quien ha recordado que su grupo ya invitó a Sánchez a presentar una moción "hace un año cuando ganó las primarias". "Usted sabe que el PP es igual hoy que hace un año. Debería estar fuera de las instituciones antes que después. Pero más vale tarde que nunca, señor Sánchez". "Me llena de orgullo tener razón, hoy por fin mandamos a casa al PP", ha añadido.

Iglesias ha pedido a Sánchez que aproveche su tiempo ilimitado para "presentar un programa y un horizonte". El secretario general de Podemos ha reconocido, como ha dicho esta misma mañana Mariano Rajoy, que "se va a tener que comer con patatas los presupuestos" de su Gobierno. "Es verdad. Durante unos meses. Pero en esa comida no va a haber sentado ni un solo corrupto", ha respondido al todavía presidente.

En ese momento Iglesias ha pasado a la ofensiva contra el líder del PSOE. Y ha criticado a Sánchez por no haber explicado nada de su programa. " Sé que era difícil convencer al Euskadi Buru Batzar [la dirección del PNV]. También sé que hice mi trabajo. Y el propio Esteban ha reconocido que la posibilidad de una moción instrumental ha empujado", ha señalado.

"Tiene que explicar cómo va limpiar los aparatos del Estado, tiene que decir que el próximo ministro del Interior va a retirar la medalla de Billy el Niño o que el ministro de Justicia no va a influir en los jueces".

"Debe hablar de política sanitaria, educativa, medioambiental. No tiene que contar los SMS que se manda con Rivera. Tiene que hablar a los españoles", ha apuntado.

Por último, Iglesias ha pedido a Sánchez "reconocer que España es plurinacional y construir un país diverso". "Va a pedir votos a independentistas. Si quiere ser presidente de todos no se tiene que conformar con ser el mal menor. Debería decir que está dispuesto a recorrer el camino del diálogo institucional", ha asegurado.

"No se puede conformar con ser el menos malo, sino con ser un presidente al que respeten los ciudadanos vascos, catalanes y españoles", le ha pedido. Para eso, ha ofrecido el apoyo de su grupo: "Sea responsable y construya una mayoría parlamentaria de 156 diputados y un diálogo fraternal con los partidos vascos y catalantes. Demuestre que puede tener un Gobierno más fuerte. Esté a la altura de la España del fin del bipartidismo. Con 84 diputados no se puede gobernar, asuma ser el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios políticos que se han producido en España". Y ha zanjado: "No se puede gobernar sin llegar a acuerdos de gobierno, no solo de investidura ni de legislatura".

"La hoja de ruta es la convocatoria de elecciones"

El candidato y más que probable presidente desde este viernes, Pedro Sánchez, ha rechazado de plano la propuesta de Iglesias.

El líder socialista le ha respondido en un tono mucho más suave que el usado por Iglesias en su primera intervención y desde el principio ha dejado claro que no tiene intención de agotar los dos años de legislatura que quedan por delante. "Tenemos que ir a elecciones generales. Esta legislatura ha acabado. No engañemos a la ciudadanía ni a nosotros mismos. La hoja de ruta es la convocatoria de elecciones", ha asegurado.

Sánchez ha dicho que querer "alimentar expectativas" que luego no podría cumplir pero sí le ha conminado a "encontrarse" en los meses que quedan de legislatura para sacar adelante algunas cuestiones, por ejemplo en materia de "regeneración democrática".

"Tenemos que materializar una esperanza que se ha comenzado a vislumbrar", ha asegurado un Sánchez que ha avisado de que la reversión de determinadas políticas del PP no es posible con la actual composición de la Cámara: "Lo difícil es encontrar la concreción numérica para la reversión de lo hecho por las mayorías absolutas del PP".

Sánchez también le ha advertido de que no coinciden en materia territorial, donde Iglesias apuesta por un modelo confederal.

En su turno de réplica, Iglesias le ha pedido que se replantee la convocatoria inmediata de elecciones, para las que Sánchez no ha fijado fechas: "No tenemos que ir a elecciones generales. Diría que tenemos que ganar juntos las próximas elecciones generales".

Garzón: "Horizonte de esperanza"

En el turno del grupo confederal han expuesto su posición los portavoces de IU, En Comú y En Marea. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha ratificado su voto afirmativo: "Lo vamos a hacer porque creemos que se abre un horizonte de esperanza para este país".

Garzón ha dicho que hay que limpiar las instituciones de la corrupción y ha reivindicado nuevas políticas que acaben con la precariedad y el patriarcado. "A nuestro alrededor tenemos la miseria instalada. La dificultad para formar un proyecto de vida. Hay esperanza para cambiar las políticas", ha defendido.

Garzón ha pedido cambiar los presupuestos que Sánchez se ha comprometido a mantener: "Ahí nos encontrarán".

Lucía Martín (En Comú), por su parte, ha reprochado al PP sus modos. "Solo alguien que vive desconectado de lo que está viviendo la ciudadanía se puede permitir hacer esas gracietas en un momento como este", ha asegurado. Martín ha explicado que apoyan la moción de censura por que España asiste "a un proceso de involución democrática único". "Pero hoy podemos acabar con esto esto”, ha dicho

Marín ha pedido iniciar "un proceso de distensión y de diálogo con Catalunya". "Merecemos una tregua y un Gobierno que tienda puentes”, ha dicho.