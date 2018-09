Pablo Iglesias: "Creo que habrá acuerdo para los Presupuestos y que habrá elecciones generales en 2020"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo en una entrevista en El Objetivo que cree que se alcanzará un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos para el próximo año y no se producirá un adelanto electoral: "Lo intuyo, pero no depende solamente de mí. Creo que las conversaciones van a avanzar para que tengamos un acuerdo de Presupuestos y con el acuerdo se facilita que las elecciones sean en 2020".

Iglesias ha insistido durante la entrevista en que espera poder cerrar un acuerdo para sacar adelante un impuesto a la banca, que el Gobierno ha descartado hasta ahora, con el que Podemos defiende que se recaudarían 1.000 millones de euros . "Un presidente con 84 diputados no puede descartar nada", ha respondido el líder de Podemos, aunque ha reconocido que desde su formación saben que "no todo va a poder ser" y no considera el impuesto a la banca como una "línea roja".

En cuanto a la negociación con el PSOE para subir el impuesto del IRPF, ha expresado su intención de negociar que se incremente a las rentas de más de 120.000 euros al año: "Son 120.000 euros al año, estamos hablando de ganar 10.000 euros al mes. No es para ponerle a nadie una etiqueta, sino para que se esfuerce un poco más", ha insistido. También ha reiterado las tres formas de recaudar dinero que propone Podemos: impuestos de sociedades, impuesto a la banca e impuesto a las transacciones financieras.

Además, ha rechazado la posibilidad de subir el impuesto al diésel porque afectaría a los trabajadores: "No puede ser esa la vía de política fiscal. Todos estamos a favor de transición energética, pero no puede ser a costa de trabajadores que se han comprado un coche diésel".

Pide la dimisión de Dolores Delgado

El líder de Podemos ha descartado romper las negociaciones con el Gobierno socialista si la ministra Dolores Delgado no dimite por las grabaciones con Villarejo, pero ha repetido que esa es la postura de la formación. En este sentido, ha lamentado que se vetase con el apoyo del PSOE una petición de comparecencia parlamentaria solicitada por Podemos.

"No vamos a romper las negociaciones de los Presupuestos porque la ministra no dimita, pero queremos dejar clara nuestra postura: Villarejo mancha", ha dicho Iglesias, que también ha pedido a Pedro Duque que comparezca a petición propia para explicar las dudas que persisten sobre su sociedad patrimonial.

Además, para Iglesias el Gobierno ha dado "mala imagen" y una "imagen de incoherencia" por la venta de armas a Arabia Saudí, una operación por la que ha aconsejado al presidente del Gobierno que acuda a petición propia al Congreso. "Si no lo hace, actuaremos en coherencia (...) Mejor comparecer a petición propia a que lo tengamos que exigir", ha apostillado.

Negociación de los Presupuestos

Finalmente, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si quiere que su formación apoye los Presupuestos para 2019, el esbozo que éste prevé mandar a Bruselas antes del 15 de octubre debe contar con el visto bueno de la formación morada. "Si Pedro Sánchez quiere ir a Bruselas el día 15 con un esbozo, tiene que tener un acuerdo con nosotros, porque si no, lo que cuente en Bruselas no tendrá los apoyos parlamentarios suficientes", ha avisado el líder de Podemos.

No obstante, Iglesias se ha mostrado convencido de que va a ser posible llegar a un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante las cuentas de 2019. "Creo que las conversaciones van a avanzar en buena dirección", ha asegurado, para añadir, eso sí, que para que se dé ese acuerdo, será imprescindible que haya "justicia fiscal" en los Presupuestos.