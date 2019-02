Pedro Sánchez defiende su derecho a avalar a Pepu Hernández: "Va a ganar las elecciones a la Alcaldía de Madrid"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado este domingo al que es su gran apuesta para la Alcaldía de Madrid: el exselecionador de baloncesto, Pepu Hernández. Sánchez ha defendido su derecho "a posicionarse" para recuperar el Ayuntamiento de Madrid después de 30 años sin gobiernos socialistas en la capital.

Sánchez se justificaba así tras las voces críticas que en el partido le acusan de falta de neutralidad e imparcialidad por apoyar a un candidato cuando todavía tiene que celebrarse un proceso primarias: "Ser independiente no es ser indiferente", ha defendido.

“Hay un derecho, también el mío, que es el de poder posicionarme”, ha comenzado Sánchez, que ha reconocido que el exselecionador es su fichaje personal. “Es evidente que si Pepu está aquí es por la petición que le he hecho como militante socialista”. Para Sánchez, "el PSOE de la militancia, no significa que la dirección no se posicione”. "Pepu puede y va a ganar las elecciones a la Alcaldía", ha afirmado.

El presidente del Gobierno también se ha referido a las informaciones que acusan a Hernández de haber creado una sociedad mercantil para pagar menos impuestos. Sánchez ha lamentado que "tres días" hayan bastado para que "sin abrir la boca" le "estén atacando".

Pepu Hernández tendrá que medirse en primarias el próximo 9 de marzo a otros dos candidatos que como él han dado el paso: José Manuel de la Rocha y el concejal del PSOE, Chema Dávila. Sánchez ha defendido que ante todo serán unas primarias "limpias".

El apoyo a Hernández ha sido claro también por parte de varios miembros del Ejecutivo nacional como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, o el director de gabinete, Iván Redondo, que le han arropando en su acto de presentación en el Teatro La Latina. También han estado presentes la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra; el portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y el último alcalde socialista en Madrid, Juan Barranco.

El precandidato al Ayuntamiento de Madrid ha defendido que aunque no está afiliado al partido comparte sus valores. "No tengo carné pero soy socialista de corazón y pensamiento". Por eso, quiere ganar la Alcaldía de Madrid siendo el candidato del PSOE, ha dicho. Hernández ha asegurado que si no logra su objetivo se quedará en la oposición, a diferencia de lo que ha manifestado la que puede ser su rival en las urnas, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

"Me atrevo a presentarme ante vosotros, militantes y simpatizantes porque reconozco y valoro el tremendo potencial del PSOE al que representáis. Me gustaría ganar; me gustaría ser alcalde socialista de Madrid tras 30 años, pero si no lo consigo debéis saber que mi compromiso es el de ayudar en toda la legislatura", ha aseverado desde el Teatro de la Latina. Hernández ha reivindicado "un Madrid feminista" al que quiere representar y ha defendido que su compromiso es con Pedro Sánchez y los militantes.

Apoyo del PSOE de Madrid

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha sido el encargado de abrir el acto de presentación de la candidatura de Pepu Hernández. Franco, al igual que Pedro Sánchez, ha justificado su presencia porque "Pepu se lo había pedido" y ha defendido que estará en los actos del resto de candidatos que se presentan a las primarias si así se lo solicitan.

"Pepu vas a contar como precandidato con el apoyo del PSOE-M, como contarán los otros precandidatos, y también es importante decir que vas a contar con un Gobierno si te toca hacer la campaña como candidato, con un Gobierno de España que nos va a ayudar mucho a los socialistas madrileños, que en poco tiempo que lleva este Gobierno ha devuelto la dignidad a todos los españoles", ha afirmado Franco.