Pedro Sánchez anuncia que el estado de alarma entrará en vigor a medianoche: "La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno"

El Gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma en toda España y, entre otras medidas, ha limitado la libertad de movimiento de los ciudadanos para intentar frenar el avance del coronavirus. La decisión se ha tomado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, de más de siete horas de duración.

"España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere soluciones extraordinarias, una crisis sanitaria a la que vamos a dar respuesta con el mayor rigor científico y todos los recursos necesarios", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa celebrada esta noche. "Ponemos en el centro la salud de las personas, pero debemos atender a las familias, autónomos y empresas", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el estado de alarma arrancará esta medianoche, después de que el real decreto se publique en el BOE. "La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno", ha asegurado Sánchez. Es decir, será su Ejecutivo la máxima autoridad en todo el Estado en materia de Interior, Defensa y Sanidad. Esta medida ha provocado las quejas públicas del Gobierno vasco y de la Generalitat de Catalunya, que entienden que se invaden sus competencias.

Sánchez ha asegurado que "las comunidades autónomas mantendrán la gestión, dentro de sus competencias, de los servicios sanitarios". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el Estado sí se pondrán bajo las órdenes del Ministerio del Interior.

El jefe del Ejecutivo ha informado de que este domingo se reunirá por vía telemática con los presidentes autonómicos, a los que ha dicho que "deben dejar a un lado su diferencias, situarse detrás del Gobierno y centrarse en vencer al virus. No hay ideologías ni territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero".

Sánchez ha reclamado a las Autonomías "coordinación, cooperación y colaboración" y ha sostenido que se analizará "lo que ocurre en cada territorio, se tomarán medidas en función de la fase de propagación y distribuiremos los esfuerzos donde más se necesite".

Sánchez ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará medidas de corte económico y laboral que incluyen la flexibilización de los ERTE y otras de apoyo a los trabajadores. "Ponemos en el centro la salud de las personas, pero debemos atender a las familias, a los autónomos y a las empresas", ha explicado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha reiterado que la situación "no es estática" y que España ya no está en "fase de contención". Sánchez ha dicho que la misión del Gobierno es "proteger a los españoles y ganar al virus". "No nos va a temblar la mano", ha asegurado. Por ello, ha justificado se tomarán "medidas drásticas y que tendrán consecuencias".

"La victoria comenzará cuando las altas sean superiores a los nuevos infectados y será mayor cuando caiga la propagación. Entonces la economía se recuperará con fuerza", ha comprometido Sánchez, quien ha pedido "ir todos a una"

"Es comprensible la rabia y la injusticia. No hay nada que dañe más el ánimo de una persona que lo desconocido. Pero debemos actuar con disciplina social", ha dicho.