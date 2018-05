Sánchez afirma que Cs quería desestabilizar al máximo al Gobierno de Rajoy para forzar elecciones

El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que Ciudadanos estaba decidido a "desestabilizar al máximo posible" al Ejecutivo del PP hasta la convocatoria de un adelanto electoral en las conversaciones que los dos partidos mantuvieron en torno a la moción de censura.

En la réplica al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de la moción de censura en el Congreso, Sánchez ha desvelado que en las conversaciones entre el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la formación 'naranja' adelantó que no iban a aprobar el techo de gasto de los Presupuestos de 2019 que debía presentar el Gobierno en los próximos meses.

Ciudadanos, ha añadido Sánchez, también estaba determinado a levantar el veto a muchas de las leyes que presentó la oposición en esta legislatura y bloqueó el Gobierno de Rajoy con el apoyo de los 'naranjas'.

Sánchez ha hecho estas revelaciones, extraídas de unas conversaciones privadas entre Ábalos y Villegas, para dejar en evidencia a Rivera, que "presume de que es una persona leal al PP y al Gobierno".

RIVERA LE ACUSA DE "BAJAR AL BARRO"

Tras escuchar a Sánchez, Rivera le ha acusado de "bajar al barro" y le ha advertido que, a diferencia del socialista, él nunca haría públicas las cosas que le ha dicho sobre Rajoy o sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El presidente de Ciudadanos ha precisado que los motivos para no apoyar el techo de gasto para los Presupuestos de 2019 también los conocía el PP y que, en alusión a los vetos del Gobierno a propuestas de leyes de la oposición en el Parlamento, su formación actuaría en función de lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, que limitó la capacidad de veto del Ejecutivo.

El líder socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno también ha asegurado que Ciudadanos se negó a apoyar una moción con él como candidato porque sólo aceptaba negociar una moción con un candidato independiente.

El motivo, según Sánchez, es que Ciudadanos "crece en las encuestas por la incapacidad del PP de hacer frente a su discurso irresponsable de confrontación territorial". Por tanto, a los 'naranjas' les interesa dar "larga vida al señor Rajoy para seguir arañando expectativas electorales".

"Usted no puede permitir que el PP renueve su liderazgo porque si eso ocurre, sus expectativas electorales irán a la baja, caerán en picado", ha augurado. Lo que querría Rivera, según Sánchez, es que Rajoy continuara en el Gobierno para "ver cocer en la salsa al PP" mientras "se deteriora el sistema democrático", ha abundado.

LA ESPAÑA UNIFORMADA DE CIUDADANOS

Y ha advertido a Ciudadanos del peligro del "discurso incendiario" que promueven en la cuestión territorial, porque provoca "más desafección y polariza a las sociedades". En las últimas elecciones autonómicas en Cataluña Ciudadanos fue la fuerza más votada, pero Sánchez se ha preguntado qué han hecho, porque no han propuesto ni una salida. Ciudadanos, ha añadido, defiende "una España uniformada" que no forma parte del proyecto de país que promueve el PSOE.

Ante la razón que da Ciudadanos para no apoyar la moción de Sánchez, que la iniciativa se apoye en los partidos independentistas, el líder socialista ha recordado que en la moción que promovieron en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes no había "peligrosos independentistas" en esa Asamblea, y allí también terminaron apoyando al PP. Esto demuestra, a juicio de Sánchez, que Ciudadanos al final siempre acaba mirando a la derecha.

Desde el principio de su intervención, Sánchez ha arremetido con dureza contra Ciudadanos con el objetivo de dejar en evidencia sus contradicciones e incluso ridiculizando a su líder, recordándole que se había olvidado de aclarar si iba a votar 'sí' o 'no' a la moción de censura a pesar de que se imaginaba que había ensayado su intervención "frente al espejo".

Ha acusado a Ciudadanos de pretender "soplar y sorber al mismo tiempo" y eso, en política, no es posible. "Mójese, diga sí o no a la moción", le ha espetado a Rivera, a quien ha reprochado que no accediera a reunirse con él para debatir sobre la moción y derivara esa responsabilidad a su secretario general.

Sánchez ha criticado asimismo que Ciudadanos propusiera al PSOE negociar otra moción de censura instrumental con candidatos como los socialistas Ramón Jáuregui o Javier Solana, sin haberlo consultado ni siquiera con los afectados. Eso sí, ha recordado, ninguno de los nombres sugeridos por Ciudadanos era mujer.

A juicio del líder socialista, el dilema al que se enfrenta Ciudadanos con esta moción es que "no quiere desencantar a los votantes desencantados del PP". Pero la democracia, le ha advertido Sánchez, "no es sólo demoscópia, son principios, valores, consistencia".

CUANDO PACTÓ CON RIVERA PENSABA QUE ERA "OTRA COSA"

Sánchez ha confesado que llegó a pensar en 2016, cuando llegó a un pacto de investidura con Ciudadanos, que este partido "iba a ser otra cosa", un espacio de "centro conservador" que entendiera perfectamente la España autonómica y que había venido a regenerar la democracia.

"Pero ha venido a vivir de la parálisis del PP", ha denunciado Sánchez, que ha advertido a Ciudadanos de que esa estrategia que practican "de cuanto peor, mejor" se convierte en "cuanto peor, peor, para el país y para usted" porque, está convencido Sánchez, al final él sí que podrá "mirar a los ojos de los españoles".

El líder socialista ha admitido asimismo que le causa rubor que Rivera le acuse de tener un pacto con el bipartidismo el día en que Sánchez promueve una moción que desalojará a Rajoy de Moncloa con el voto en contra de Ciudadanos.