No, Pedro Sánchez no apuesta por un referéndum de independencia en Catalunya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes su apuesta la redacción de nuevo Estatut de Autonomía para Catalunya, dentro de la Constitución. La aprobación de dicho Estatut pasa, obligatoriamente, por un referéndum, tal y como ya ocurriera en 2006. En una entrevista en el programa Hoy Por Hoy, de la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "la única forma de poder solucionar esta crisis política en Catalunya es trascender la dinámica de bloques".

Así, Sánchez ha reivindicado la política del Gobierno de "materializar el diálogo", así como "buscar una solución política", que tendría como "hecho final" una votación. Sobre esta ha detallado que "no puede ser por la independencia o por la autodeterminación, tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Catalunya". "Es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana", ha añadido.

Interpelado por la presentadora Pepa Bueno sobre esta cuestión, el presidente del Gobierno ha recalcado: "Es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación".

En el turno de preguntas tras la entrevista, el periodista José Antonio Zarzalejos ha pedido a Sánchez que detallara más este aspecto, ya que podría tratarse de un nuevo Estatut o "establecer una pregunta consultiva al amparo del artículo 92 de la Constitución, sin necesidad de refrendar un nuevo estatuto".

La respuesta de Sánchez ha sido clara y concisa: "Cuando hablamos de autogobierno, estamos hablando de Estatut". "Catalunya tiene ahora mismo un Estatut que no votó, por lo tanto, hay un problema político", ha defendido el jefe del Ejecutivo, en referencia a la eliminación de 14 artículos del Estatut de 2006 tras ser considerados inconstitucionales por el TC, a raíz del recurso del PP.

Ante la controversia y distintas interpretaciones que han suscitado las declaraciones de Sánchez, el propio Zarzalejos ha querido esclarecer lo dicho por Sánchez con una publicación en su cuenta de Twitter.

Respeto todas las interpretaciones pero he estado allí, le he escuchado y preguntado: el presidente ha afirmado 1/ su posición es hablar del autogobierno y no de la independencia 2/ será necesario un referéndum para aprobar otro Est. ya que el actual no ha sido votado