Vox abandona la Comisión de Reconstrucción tras acusarle Iglesias de anhelar dar un golpe de Estado

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha abandonado airadamente este jueves la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el Covid-19 a modo de protesta después de que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, dijera que a su partido "le gustaría dar un golpe de estado".

Iglesias ha lanzado esta idea cuando contestaba al portavoz del PP, Mario Garcés, quien le había pedido cuentas por el apoyo de Unidas Podemos a que el ex presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, fuera citado como experto por la comisión para ilustrar al Congreso sobre cómo afrontar la reconstrucción del país.

Iglesias ha subrayado que él está "dispuesto a dialogar con cualquiera", incluido Puigdemont, puesto que es el jefe de una formación política a la que votan muchos ciudadanos. Lo mismo, ha abundado, le sucede con los dirigentes de Vox, con independencia de la opinión que pueda tener sobre ellos, y de que "parezca que están más cerca de querer dar un golpe de Estado que de proteger la democracia española".

El comentario ha soliviantado a Espinosa de los Monteros, quien ha exigido al presidente de la comisión, el socialista Patxi López, que "tomara cartas en el asunto" porque Iglesias había "faltado a la verdad" con su "ofensiva" afirmación sobre Vox.

TIENEN LA PIEL MUY FINA

"Ha dicho que parece, no que vaya a dar un golpe de Estado", ha precisado López, para quien en Vox tienen "la piel muy fina". "Estoy hablando yo, no tiene la palabra" ha añadido, cuando Espinosa hacía ademán de coger el micrófono para intervenir. López ha explicado que la libertad de expresión consiste en decir "lo que uno quiere decir y escuchar lo que uno no quiere escuchar".

En cualquier caso, como le había pedido el portavoz de Vox, López ha preguntado a Iglesias si quería rectificar su comentario, lo que el vicepresidente, lejos de retractarse, ha aprovechado para hacer una precisión.

LES GUSTARÍA, PERO NO SE ATREVEN

"A Vox le gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreven, porque para eso, además de desearlo y pedirlo, hay que atreverse", ha apostillado el también líder de Podemos.

El enfado de Espinosa de los Monteros fue a más y se levantó de su asiento mientras acusaba a Iglesias de estar ofreciendo un "espectáculo lamentable propio de un marxista leninista que no conoce lo que es el consenso" que él no estaba dispuesto a "tolerar". También su compañera de grupo, María Ruiz Solas se puso a recoger su cosas para levantarse.

"¿Qué es exactamente lo que no va a tolerar?", le ha preguntado Iglesias antes de despedirle con un "cierre la puerta al salir" cuando Espinosa, que ya había recogido sus cosas y se había puesto la mascarilla, enfilaba la salida de la sala donde comparece el vicepresidente.