Los anticonfinamiento se crecen en Telegram: caceroladas, la canción 'Libre' de Nino Bravo y quedarse quieto dos minutos

La Comisaría General de Información de la Policía sigue en los últimos días con atención distintas iniciativas aparecidas en la red de mensajería Telegram que llaman a protestar contra el Gobierno saltándose el confinamiento que establece el estado de alarma. Se trata de canales y grupos a los que puede acceder cualquier usuario del sistema de mensajería en los que se propone desde caceroladas, a vestir camisetas negras y no aplaudir a las ocho de la tarde o hacer sonar 'Libre' de Nino Bravo en lugar de 'Resistiré' del Dúo Dinámico.

Esta red de conversaciones en Telegram se organizan en torno a un canal (variante de chat donde puede entrar cualquier usuario, pero solo el administrador puede escribir mensajes) denominado #StopConfinamientoEspaña. Este se complementa con otros 17 grupos públicos (donde todos los usuarios pueden entrar y comentar) autonómicos. El canal de #StopConfinamientoEspaña tiene poco más de 4.500 suscriptores, mientras que los subgrupos regionales van desde apenas tres decenas de participantes en #StopConfinamientoLaRioja a los 700 o casi 1.000 con los que cuentan el grupo de Catalunya y el de Madrid.

A través del canal central se ha hecho un llamamiento a concentrarse el próximo sábado en los ayuntamientos de cada localidad a las 12:00, con la consigna "Habéis dejado a millones de personas sin recursos, pero nosotros somos los ultraderechistas". Los agentes atienden con escepticismo estas convocatorias ya que ubican públicamente -cualquiera puede acceder a los chats- una protesta prohibida que conllevaría fuertes multas a sus participantes cuando no detenciones en el caso de que la resistencia fuera grave, explican fuentes policiales.

Algo similar ocurre con el llamamiento a manifestarse en torno a la Plaza de Colón el domingo, 3 de abril, en coche a media tarde. Los desplazamientos en el vehículo privado también están restringidos. Se trata de una jornada festiva, donde los manifestantes no podrán hacerse confundir con personas que acuden a trabajar y que, como el resto, necesitan de un salvoconducto para moverse por la ciudad, advierte la Policía.

Convocatoria a través #StopConfinamientoMadrid

Otras protestas que se están convocando en estos grupos de Telegram exponen menos a sus potenciales participantes. Ocurre con la que lanzó el pasado 25 de abril el grupo Stop Confinamiento de La Rioja para el próximo sábado a las 20:00 horas y consistente en hacer sonar por sus aparatos reproductores la canción 'Libre' de Nino Bravo. Para una hora antes, la plataforma ‘Salvemos España’ ha convocado en diversas redes sociales y también en Telegram una "gran cacerolada por una España libre de bulos y censura" con el hashtag "Gobierno dimisión".

Una creciente actividad refleja Stop Confinamiento Castilla y León, si bien su canal no alcanza los 400 miembros. Su administrador no admite temas "violentos o políticos", pero establece como objetivo acabar con el confinamiento del Real Decreto del Gobierno el próximo 2 de mayo. En ese canal hay quien ha propuesto "una guerra híbrida" hablando de "organización asimétrica" y "protestas de perfil bajo". Desde cada capital de la comunidad llegan usuarios que proponen hacerse fotos que hagan entender que no se respeta la norma y subirlas a redes sociales o inundar de denuncias los juzgados "para colapsarlos".

Los anti-anticonfinamiento

Los agentes de Información también han encontrado en Telegram iniciativas tendentes a contrarrestar las descritas. En el grupo Tot per Catalunya, al que hay que acceder con invitación, han lanzado un manifiesto en el que invitan a los ciudadanos a quedarse en casa el sábado para facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de identificar a los que intentan romper el confinamiento con sus protestas.

También en Catalunya, pero con distinta motivación, ha surgido en los últimos días la iniciativa del canal "desobedienciacivilCAT" en la que se invita a la desobediencia civil en comunicaciones, edificios y transportes que pertenezcan "al oponente", en referencia al Estado español.

Para este miércoles, 29 de abril, también se había convocado "una manifestación nacional", consistente en "salir a la calle" a las 20:00 horas o, en su defecto, vestir una camiseta negra en el momento del aplauso. La protesta en el balcón o de salir a la calle debía durar, en cualquier caso, dos minutos, ya sea deteniéndose al bajar a tirar la basura, bajando al perro o al ir a hacer la compra. Igualmente se pide grabar y difundir en redes sociales.

La utilización del sistema de mensajería Telegram podría estar vinculada a las informaciones desmentidas de la supuesta vigilancia gubernamental de Whatsapp. No hay información del crecimiento total del sistema ruso de intercambio de mensajes durante el estado de alarma si bien algunos datos ofrecen pistas, como que el canal del partido de ultraderecha Vox haya pasado de tener 25.000 a 52.000 usuarios. O el llamamiento del periodista de El Mundo Javier Negre, presentador ahora también de un programa en Youtube, quien difundió públicamente el bulo sobre Whatsapp e invitó a migrar a Telegram.

Las protestas anticonfinamiento han sido visibles en Estados Unidos, un país especialmente azotado por la Covid-19, donde seguidores del presidente Trump han salido a la calle, incluso armados, a rebelarse contra las decisiones de los gobernadores demócratas. En ellas portan pancartas donde asocian el hecho de romper las reglas sanitarias con la libertad y califican las restricciones a la movilidad de medidas "comunistas".

En España, el grupo Stop Confinamiento dice que "alargar durante más tiempo el confinamiento más estricto del mundo lo único que logra es prolongar, aún más si cabe, el deterioro físico y mental de la población". Con más de 24.000 muertos durante la pandemia, el grupo de Telegram propone como alternativa acabar con las restricciones de salida y "cuidar de las personas especialmente vulnerables". "Cada generación tiene el deber de ganarse su libertad; por nuestro futuro, por el de nuestros hijos, por el de nuestro país, pongamos fin a este confinamiento criminal", dice uno de los primeros mensajes del canal.