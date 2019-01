Los 'avisos' por colarse en Madrid Central llegarán este mes, pero sin multas

Los apercibimientos a los conductores que pasen por el área restringida de Madrid Central comenzarán a llegar previsiblemente a lo largo de este mes, aunque las multas no se impondrán al menos hasta dos meses más tarde de entrar en vigor el sistema de avisos.

"Las notificaciones van a ir llegando progresivamente (...) a partir de este mes", ha respondido a los periodistas la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, durante un acto en Usera en el que no ha concretado cuándo llegarán esas primeras multas.

La delegada ha recordado que hasta que no se cumplan dos meses de comenzar con los avisos, el Ayuntamiento se ha comprometido a no sancionar, con lo que no habrá multas al menos hasta el 15 de marzo.

Por el área de 472 hectáreas solo pueden circular desde el pasado 30 de noviembre los residentes, sus invitados (un máximo de veinte al mes), los coches con etiqueta Cero Emisiones y Eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, además de suministradores y prestadores de servicios, entre otros.

Inés Sabanés ha defendido hoy su "compromiso con el conjunto de la ciudadanía y con Europa" de tomar medidas para reducir el tráfico y la contaminación en la capital.

Según ha dicho la concejala, el Ayuntamiento ya está atendiendo además las peticiones de los vecinos del Centro para que sus coches queden autorizados a acceder a la zona.

"Es absolutamente importante rebajar el impacto de tráfico en la ciudad con Madrid Central y otras medidas", ha dicho la edil del Gobierno de Manuela Carmena.