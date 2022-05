ERC ve “lógico” el cese de la directora del CNI y se pregunta cuánto sabía Robles sobre el espionaje

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que “como demócrata” le parece “lógico” el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que el Gobierno ha dado a conocer este mismo martes. Además, ha considerado que “es un error de base pensar que esto va de ERC contra el Gobierno o de peticiones independentistas”.

“Como demócrata me parece lógico que en un país en el que el propio Gobierno reconoce que se ha espiado de forma ilegal el teléfono móvil del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa y quizá de más miembros del Gobierno me parece lógico que la máxima responsable de inteligencia asuma responsabilidades. Me parece lógico”, ha insisto Rufián en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Él ha considerado, no obstante, que el Gobierno debería adoptar más medidas para esclarecer todo lo ocurrido con el espionaje. “Creo que sería bueno también desclasificar algunos documentos que además están siendo filtrados, que se cree una comisión de investigación y que se aporte claridad”, ha dicho. Además, ha querido ponerse “en el lugar” de los miembros del Consejo de Ministros y se ha preguntado si todos ellos “mirarán de reojo” a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pensando “si estaba al tanto o no estaba al tanto” de los casos de espionaje.

Rufián, cuyo partido había solicitado la semana pasada y la anterior la dimisión de la propia Robles, se ha limitado ahora a asegurar que “hay situaciones políticas insostenibles”. “No se trata de pedir cabezas, se trata simplemente como demócratas de plantear la realidad. Aquí ha habido una brecha, una dejación de funciones, que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del Gobierno”, ha apuntado.

Pero el portavoz de ERC ha recordado que “la señora Robles representa también a la parte del PSOE más conservador, más rancio, más caoba”. Por ello, ha considerado “bastante complicado que el presidente del Gobierno deje caer” a la ministra. “Lo que me dejaría más tranquilo es que no se espiara”, ha respondido, al ser preguntado por la prensa por la posibilidad de que se produzcan más dimisiones.

Feijóo y Abascal, contra Sánchez

Desde la derecha también se ha reaccionado rápido y con críticas al Gobierno y, en concreto, al presidente. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la decisión de “esperpento” y ha considerado que es un pago “a los independentistas”. El líder del PP ha dicho en un mensaje en Twitter que con su decisión, Sánchez está “debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia”. “Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable”, ha concluido.

Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia. Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 10 de mayo de 2022

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido el jefe del Ejecutivo: “Sánchez ha decidido criminalizar a quienes nos protegen e indultar y asociarse con quienes nos atacan”.

El líder de la ultraderecha ha considerado que “los mecanismos del Estado deben protegernos de terroristas, golpistas y criminales que ataquen nuestra soberanía, derechos y libertades” y ha zanjado: “Una autocracia al servicio de Su Persona”.