El Gobierno acusa a Ayuso de arremeter contra Sánchez para ocultar su gestión

El Gobierno sale al contaataque ante los constantes reproches que ha recibido en los últimos meses de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de parapetarse así ocultando su gestión. "A estas alturas es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza al Gobierno de España como ariete, como confrontación política, cuando el llamamiento que estamos haciendo permanentemente es a la unidad", ha recriminado la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha repetido varias veces que el Ejecutivo no iba a entrar en un cruce de acusaciones.

Madrid improvisa la respuesta a las consecuencias del temporal y anticipa un choque con el Gobierno por las ayudas

Saber más

"El Gobierno no va a alimentar ningún tipo de disputa, ningún tipo de confrontación, que no tiene mas interés que obviar las propias responsabilidades como hacen algunas administraciones", ha dicho Montero sobre Ayuso sin mencionarla explícitamente en ese momento. "Es algo bastante visible que algunas administraciones se dedican a observar hacia otro lado o a apuntar con el dedo hacia otro lado para justificar sus propias actuaciones", ha respondido la portavoz al ser preguntada por la invitación de los gobiernos de la comunidad y del Ayuntamiento a los ciudadanos a limpiar las calles con su propio material. "No me corresponde trasladar cuál es la opinión sobre la gestión de ninguna comunidad o ayuntamiento".

A pesar de que la portavoz ha reiterado que no quería entrar en polémicas con el ejecutivo regional o la oposición, lo ha hecho en su propia intervención inicial y ha mantenido un duro tono contra el PP y la Comunidad de Madrid durante toda la rueda de prensa. "La búsqueda constante de la confrontación con el Gobierno central por parte de la Comunidad de Madrid no ayuda a solucionar los problemas, no es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos", ha dicho nada más ser preguntada por las críticas de Ayuso ante la negativa inicial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a declarar la región como 'zona catastrófica'. El Gobierno ha reculado, no obstante, y ahora dice que está en el proceso de evaluación de daños para ver si es necesaria esa medida excepcional que supone una inyección de ayudas ante catástrofes de protección civil.

A la también ministra de Hacienda le ha sentado especialmente mal que la presidenta madrileña pusiera en cuestión que el Gobierno no fuera a activar la declaración de 'zona catastrófica' por cuestiones políticas y no técnicas. "La declaración de zona catastrófica de Madrid no tendría que ser un problema para un Gobierno manirroto porque para otras cuestiones gasta enloquecidamente", dijo en una entrevista en EsRadio. "Es un despropósito", ha exclamado Montero, que ha recordado que el Gobierno ha activado un fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades autónomas -y cuyo endeudamiento asume la Administración General del Estado- del que la Comunidad de Madrid ha sido "la más beneficiada".

"Su partido, el PP, siempre que hemos llevado una iniciativa de gastos al entorno del Congreso no solo ha estado de acuerdo sino que a veces ha manifestado que quería dos huevos duros más. Por tanto, no entiendo a qué se refiere con esa expresión inapropiada e injusta", ha afirmado Montero visiblemente molesta.

Unas horas después de que el propio Pablo Casado pusiera en valor en esta ocasión la coordinación entre gobiernos, Montero ha incidido en que "el Gobierno, por indicación del presidente, está concentrado en coordinar y apoyar a todas las administraciones para compartir los efectos de la pandemia y de la ola de frío. "Ahí es donde creo que los ciudadanos nos tienen que encontrar obviando y dejando a un lado las disputas partidistas que nada tienen que ver con la situación real de los hogares españoles", ha apostillado.

Montero ha advertido, además, de que la actitud de dirigentes como Ayuso al practicar la "confrontación" entre administraciones pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la política y puede llevar a episodios como el asalto al Capitolio, según ha expresado sin mencionarlo directamente. "El Gobierno no va a alimentar ningún tipo de disputa, ningún tipo de confrontación, que no tiene mas interés que obviar las propias responsabilidades como hacen algunas administraciones y alejando a los ciudadanos de lo que es el día a día de su quehacer provocando el alejamiento de la política siendo conscientes de lo que ello comporta en términos de populismo y en términos de acontecimientos que hemos visto en otros países y que no queremos vivir en el nuestro", ha rematado.

"Me llama la atención que el PP no tome note de esto que los ciudadanos nos dicen todos los estudios de opinión que los ciudadanos dicen que tenemos que centrarnos en los problemas del día, que no tenemos que enfrascarnos en discusiones estériles que no conducen a nada más allá de utilizar el reproche como arma defensiva", ha avisado Montero antes de insistir en que eso es lo que hace el Gobiernode Ayuso: "La Comunidad de Madrid normalmente mira al Gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones respecto a su propia gestión".