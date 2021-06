El Gobierno se apoya en la polémica de Ayuso y el rey para cortar los ataques del PP sobre los indultos

Los intentos de los últimos días de la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vincular al rey en la polémica de los indultos a los presos del procés, han dado aire este miércoles al Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, que ha utilizado las salidas de tono de la dirigente madrileña para cortar los ataques del PP por esos inminentes perdones gubernamentales. En El Ejecutivo están, además, contentos porque consideran que la manifestación en la Plaza de Colón fue un fracaso, especialmente para Pablo Casado. "No consiguieron lo que perseguían", repiten en Moncloa.

Una cena con el rey desata la primera bronca en el Govern de Aragonès

Saber más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de utilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para desviar la atención sobre los casos de corrupción de su formación política. "Ustedes envían a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el rey. Utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción", le ha espetado Sánchez a Casado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Nosotros no vamos a utilizar ni la Constitución, ni la monarquía, ni la bandera para dividir a los españoles", le ha advertido el jefe del Ejecutivo al líder del PP.

Casado, por su parte, ha acusado a Sánchez de "mentir" para seguir en la Moncloa y se ha mofado de la conversación que mantuvo el jefe del Ejecutivo el lunes con el presidente estadounidense, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas. "Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza a todo el mundo", ha zanjado el líder del PP.

Sánchez reprochaba a renglón seguido al PP que no tenga ninguna propuesta para resolver el conflicto en Catalunya y a Vox que la suya sea la "de hace 80 años" en referencia al franquismo. El jefe del Ejecutivo ha reivindicado su apuesta por el diálogo con el independentismo para buscar una solución en aras de la "convivencia y la concordia". Y al líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, le ha recriminado que considere "ilegítimo" al Gobierno y, por tanto, al Parlamento, así como que cuestione la legalidad de fuerzas políticas allí representadas. "Aquí hay hijos y nietos de quienes defendieron la democracia", le ha dicho el presidente, que le ha echado en cara que "añoren" la dictadura.

Abascal, a Sánchez: "Acabará pagando por ello"

Abascal le había echado en cara que "su único principio es mantenerse en el poder a cualquier precio" y ha asegurado que no es el indulto el que le va a situar en la "ilegitimidad" porque, a su juicio, el origen de su mandato –especialmente por los pactos con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalista– ya lo ha hecho. "Han traicionado al Tribunal Supremo, a la justicia y al conjunto de españoles honrados que cumplen las leyes", le ha dicho Abascal antes de rematar: "Acabará pagando por ello y esperamos que sea delante de un tribunal".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también han protagonizado este miércoles un nuevo rifirrafe a costa de los inminentes indultos. Gamarra ha asegurado que "España se enfrenta a una crisis constitucional de primer orden que ha provocado el Gobierno" ya que los independentistas están tratando de "socavar los cimientos del estado de derecho".

En su respuesta, Calvo ha asegurado que el PP tiene "un problema casi genético" y es que "no sabe estar en la oposición y aceptar el resultado de las urnas". "Su discurso además de incoherente es irreal. La ilegalidad en Catalunya se rompió con sus compañeros de partido en la Moncloa", ha añadido la vicepresidenta. Calvo ha recordado además que el PP "ha perdido todo el apoyo electoral en Catalunya". "¿Qué proyecto tienen si no pintan nada ni en Euskadi ni en Catalunya?" se ha preguntado. "No son creíbles porque están sometidos a la ultraderecha", ha concluido, recordando la protesta de este domingo en Colón, que estuvo claramente dominada por Vox.

"Tenemos cargos tan constitucionalistas que no se han leído la Constitución y operan en un sistema que desconocen. La figura del rey no esta en la política partidaria", insisten fuentes del Gobierno.