Guardia de seguridad que abrazó a Biden fue la primera en nominarlo

Washington, 18 ago (EFE).- Una guardia de seguridad del diario The New York Times, cuyo abrazo en un ascensor al aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, se hizo viral hace meses fue la primera persona que apoyó su nominación este martes en la convención del partido.

"En el poco tiempo que pasé con Joe Biden me di cuenta de que realmente se fijó en mí, que se preocupó de verdad, que mi vida significó algo para él", dijo Brittany, de 31 años, en un vídeo durante la convención.

"Hemos pasado por mucho, y tenemos días duros por delante -siguió-, pero nominar a alguien como él a la Casa Blanca es algo bueno para empezar. Es por eso que nomino a mi amigo Joe Biden como el próximo presidente de EE.UU.".

No es habitual que un ciudadano anónimo pronuncie los discursos de nominación durante las convenciones, ya que está reservado a responsables del partido, pero Brittany llamó la atención del equipo de Biden y del propio vicepresidente durante la visita que este hizo a las oficinas de The New York Times el año pasado.

Allí ambos coincidieron en el ascensor, donde Brittany le dijo a Biden delante de las cámaras: "Te amo. Sí, eres como que mi favorito".

Brittany y Biden se conocieron en diciembre pasado cuando la guardia de seguridad escoltó al exvicepresidente durante una reunión con el consejo editorial de The New York Times antes de que el diario anunciará oficialmente su apoyo a un precandidato a la Presidencia, que finalmente fue a las senadoras demócratas Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, que acabaron retirándose de la carrera.

Cuando se supo a quiénes apoyaba el rotativo neoyorquino, Biden bromeó: "He logrado algo mejor. He conocido a Jacquelyn".

Biden fue confirmado este martes en la Convención Nacional Demócrata con el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders.

En declaraciones al diario The Washington Post, Brittany explicó que ha estado siguiendo la trayectoria de Biden desde que se convirtió en vicepresidente del anterior mandatario, Barack Obama (2009-2017): "Simplemente me gusta Joe. Siempre me ha gustado".

Y explicó que no se dio cuenta de que iba a ser grabada en diciembre pasado para un episodio del programa "The Weekly" del periódico, que incluyó la visita de Biden.

De lo único de lo que Brittany se arrepiente según confesó al Post es de haberle dicho al exvicepresidente "eres como que mi favorito" en lugar de haber afirmado "eres mi favorito".