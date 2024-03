Hacienda informó al juez que Transportes nunca aclaró el motivo de la adjudicación de los contratos a la empresa del ‘caso Koldo’

Antes que la Audiencia Nacional investigó la Fiscalía Anticorrupción. Y antes, Hacienda. El pasado 22 de enero, el juez del caso Koldo requirió a la Agencia Tributaria los resultados de la inspección fiscal que habían realizado a la sociedad a las que se adjudicaron los contratos, al empresario Víctor Aldama y a dos sociedades de éste. En la respuesta, el inspector que firma el informe concluye que el Ministerio de Transportes nunca les aclaró por qué contrató a Soluciones de Gestión para el primer contrato de 20 millones de euros y que el resto de Administraciones se fueron en cascada con el argumento de que si el departamento de José Luis Ábalos había sleccionado a esa sociedad sería por algo.

“Las respuestas ofrecidas [por los entes públicos] a la pregunta general de por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión fue, en todo caso, peculiar”, afirma el funcionario de la ONIF en el informe, incorporado a la causa de la Audiencia Nacional. La Secretaría de Estado de Seguridad (Interior) aseguró haber tenido “conocimiento” de que Transportes había accedido a “una línea de compra”, por lo que pidió que se incluyeran sus necesidades de material. Baleares respondió simplemente: “Se recibe por correo electrónico el ofrecimiento de mascarillas”. Canarias lo atribuyó a “una propuesta” de su Comité de Gestión. Adif, por su parte, señala que Puertos del Estado, organismo también del Ministerio de Transportes, ya había contratado con la compañía.

En consecuencia, la pregunta que se hace la ONIF es: “¿Por qué contrató Puertos del Estado a Soluciones de Gestión?” Y el organismo de Transportes, “nada respondió, más allá de remitirse a las indicaciones recibidas del Ministerio para contratar a esta sociedad”. “Fue el Ministerio directamente y no Puertos del Estado el que ‘organizó la selección del proveedor’ y facilitó la información disponible a este organismo público”, recibió la ONIF por respuesta.

El organismo Puertos del Estado ocultó a Hacienda la interacción de Aldama. “Este organismo público nunca ha tenido relación o vínculo alguno con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado”, comunicó oficialmente el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, a la inspección fiscal. El informe de la ONIF, sin embargo, aporta un whatsapp entre el número dos del organismo hasta hoy, Álvaro Sánchez Manzanares, y el propio Aldama. “El correo todo en minúsculas. Cuando lo envíes, avísame”, escribe Sánchez Manzanares al empresario, tal y como adelantó El Periódico de España. El ministro de Transportes actual, Óscar Puente, destituyó este viernes a Sánchez Manzanares.

De Aldama, “socio oculto del negocio”

Otra de las omisiones de los organismos públicos es sobre la figura de Víctor de Aldama, al que Hacienda considera el “comisionista” de la trama, entre otras cosas porque las administraciones aseguran desconocer cualquier participación suya en el “negocio de las mascarillas”. Él, sin embargo, reconoció en su declaración ante Hacienda que fue la persona que contactó con el Ministerio de Transportes. Se trata, según el informe de la ONIF del pasado febrero, “el socio oculto del negocio”.

Por su parte, Soluciones de Gestión dijo a Hacienda que Víctor de Aldama cobró como intermediario con las compañías aéreas que transportaron el material desde China así como con los fabricantes. La sociedad central del caso llegó a cuantificar en 10,8 millones de euros la cantidad que le ahorró Aldama en la compra de mascarillas y otros 7,3 millones en los precios de fleto de vuelos de Air Europa. Tanto esta compañía como Iberia desmintieron cualquier intermediación de De Aldama

Además, concluye Hacienda, las compañías de Aldama no participaron como tal en el “negocio de las mascarillas”. Se trató, dice el funcionario firmante, de “un servicio personalísimo” de Víctor de Aldama, por el que cobró 5,5 millones de euros que no declaró en el IRPF. “Soluciones de Gestión no está pagando los beneficios de su socio Víctor de Aldama como intermediario y lo que está pagando es su intervención como conseguidor de los contratos. Es lo que se le está retribuyendo con la tercera parte de los beneficios del negocio”, concluye Hacienda

Con el argumento de la inspección a Aldama y sus sociedades, el informe de la ONIF recupera la relación comercial del empresario con Air Europa, ajena al caso de las mascarillas. En este punto, el funcionario incluye en su informe que Aldama entró en contacto con “determinados funcionarios” del Ministerio de Transportes mientras negociaba el rescate de Air Europa y que fue a ellos a los que remitió su oferta de mascarillas. Aldama no dio nombres pero el funcionario encontró, entre los correos electrónicos aportados por Soluciones de Gestión, uno sobre el precio del transporte aérero con Iberia que el empresario se intercambia con Koldo García en la dirección electrónica de este en el ministerio. Hacienda preguntó por Koldo y el Ministerio respondió que éste no tenía nada que ver con la compra de mascarillas o su transporte aéreo.