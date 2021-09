Irene Montero ve "urgente" regular la objeción de conciencia para garantizar que el derecho al aborto sea efectivo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este jueves que es necesaria una regulación de la objeción de conciencia dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para garantizar que la mujer puede acceder a este derecho de forma efectiva y ha adelantado que el borrador para la reforma de esta ley estará listo en diciembre.

"Creo que es evidente que la objeción de conciencia está siendo el principal obstáculo" para garantizar que se cumple la interrupción voluntaria del embarazo y por eso hay que reformarla, ha dicho Montero en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha asegurado además que es algo que tanto el presidente y el Gobierno lo tienen claro también, a pesar de que ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartó la necesidad de regular la objeción de conciencia dentro de la ley.

Montero ha respondido así preguntada por el caso de la médica Marta Vigara, una mujer que requería un aborto terapéutico por la inviabilidad del feto y fue derivada forzosamente a una clínica privada porque en su hospital, el Clínico madrileño, todos los médicos se declararon objetores de conciencia, tal y como desveló la Cadena Ser.

"Hay que regular la objeción de conciencia, como ya hemos hecho en la Ley de Eutanasia, porque es un derecho individual que se está convirtiendo en una práctica efectiva para censurar el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres", ha sostenido la ministra que ha defendido "respetar el derecho de quien no quiere hacerlo", pero, ha añadido, "esa persona tiene que estar en un registro, no se puede objetar a un caso concreto únicamente". "Lo dicen todos los organismos internacionales: no piden que la objeción de conciencia no se convierta en un obstáculo para el derecho", ha apostillado.

En este sentido, Montero ha confirmado, como ya había adelantado por Igualdad, en que su Ministerio está trabajando en una reforma de la ley actual para que aborde ese tema e incluya otros asuntos, como por ejemplo la educación sexual. Así, la ministra ha avanzado que van a comenzar un proceso participativo de consulta a asociaciones y colectivos para elaborar un borrador que esté listo en diciembre. "Son tres meses en los que nos vamos a reunir con organizaciones, vamos a poner en el centro el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo efectiva para las mujeres, en la sanidad pública y con educación sexual", ha dicho.

Montero ya había adelantado hace unos meses esta reforma, que está además en el acuerdo del Gobierno de coalición, y que prevé entre otros asuntos permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno o "garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de donde vivan las mujeres".