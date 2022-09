Lesmes alerta de la situación “insostenible” del Poder Judicial y afirma que no tiene “ninguna esperanza” en su renovación

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha alertado este lunes de la situación “lamentable” e “insostenible” en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años en funciones. A su llegada a la toma de posesión del fiscal general del Estado, Álvaro García, Lesmes ha afirmado que no alberga “ninguna esperanza” en la renovación de sus vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

Lesmes ha descargado la responsabilidad de la situación de parálisis en la que se encuentra en el CGPJ en los que “no renuevan”. Esto es, “el Congreso, el Senado y los partidos allí representados”. En este sentido, ha lamentado que el órgano no se renueve y que se le “impida actuar”, en alusión a la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Según Lesmes, las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son “desoladoras”. “Dentro de no mucho habrá salas que no podrán constituir con regularidad sus secciones. Dentro de unos meses, el Tribunal Militar Central no podrá actuar porque se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros”, ha afirmado. “Se está produciendo un daño enorme a la Justicia española”, ha añadido.

El presidente ha afirmado también que el CGPJ debe hacer “sin ninguna duda” los nombramientos del Tribunal Constitucional que le corresponden, si bien ha advertido de que es posible que no se llegue a un acuerdo el próximo jueves, cuando está convocado un pleno extraordinario para tratar esta cuestión. “Los nombramientos del CGPJ no son fáciles, porque cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona. Y esa es la dificultad. Cuesta aunar esas voluntades”, ha aseverado.

Por otro lado, también ha negado haber realizado maniobras para llegar Constitucional y se ha autodescartado para ser candidato al órgano de garantías en “un futuro inmediato”. “Me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por supuesto que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé”, ha insistido.