MAPA | Consulta los datos de participación del 23J a las 18.00, municipio a municipio

A continuación puedes consultar el mapa por municipios y provincias de la participación en las elecciones de este 23J para las 18.00 horas, que ha disminuido respecto a la misma hora para los últimos comicios de 2019 en casi cuatro puntos, con más de un 53% registrado. Los primeros datos registraban un aumento del número de personas que habían acudido a votar, aunque este segundo porcentaje de la participación señala una bajada.

Fuente: Ministerio de Interior



Por provincias













Por comunidades autónomas













