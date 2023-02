Margarita Robles dice que los tanques tienen “finalidad defensiva” y que España carece de los cazas que pide Ucrania

“Una finalidad claramente defensiva”. Así ha justificado la ministra de Defensa, Margarita Robles, el envío de tanques a Ucrania por parte de España. Hasta ahora, el ala socialista del Gobierno había asegurado que el material que enviaba a la guerra era meramente humanitario o defensivo, ante las grietas que abre en la coalición y con el resto de socios, pero los aliados han decidido dar un paso más con el envío de carros de combate, que es armamento pesado. Y con ellos, España también ha dado ese paso, pero la responsable de los ejércitos sostiene que el único objetivo es proteger al “pueblo ucraniano, que está siendo vilmente atacado”.

Robles se ha pronunciado así a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, a la que ha precedido un encuentro con el grupo que coordina la ayuda a Ucrania, que no sale directamente de la alianza atlántica, por mucho que esta la promueve y aplaude. Lo que no han desvelado todavía los aliados es cuántos tanques enviarán al campo de batalla. Tampoco la ministra española ha querido revelar cuántos Leopard 2A4 hará llegar al ejército ucraniano.

España cuenta con medio centenar de este tipo de carros de combate -también tiene 2A6, que son más modernos, pero que se no se enviarán porque servirán para la protección nacional, según ha explicado la ministra-. No obstante, Robles ha advertido de que no todos los 2A4 podrán ser enviados dado que algunos están en una situación “lamentable” porque estaban en desuso. Por ahora ha comenzado el proceso de reparación y la estimación es que lleguen a Ucrania a finales de marzo o comienzos de abril.

Lo que sí ha asegurado es que en los próximos días llegarán soldados ucranianos a la base de Zaragoza para recibir formación tanto en el uso de los carros de combate como en su proceso de mantenimiento y reparación. Serán unas cincuenta personas que se suman a los cerca de 260 que ya participan en procesos de instrucción en suelo español. La UE ha puesto en marcha una misión de entrenamiento con la que pretende llegar a un total de 30.000 soldados ucranianos.

España, por el contrario, no enviará bajo ningún concepto aviones de combate. La razón es que no dispone de los F16, que son los que reclama Volodímir Zelenski. “Ucrania ha pedido aviones que España no tiene; en ese ámbito España no puede ayudar”, ha declarado Robles.

Más allá de la coordinación para el envío de los tanques, ese es el debate que están teniendo ahora mismo los aliados. El presidente ucraniano presionó la semana pasada durante su mini-gira europea para que le hagan llegar cazas y el tabú ha desaparecido, pero no hay una decisión tomada al respecto dado que genera recelos en los aliados -entre ellos EEUU- por que pueda interpretarse como una escalada en el conflicto con una potencia nuclear.

Pero no solo Zelenski ejerció la presión sino que el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, que ha participado de manera presencial en la reunión con sus homólogos en Bruselas, ha llegado con un pañuelo con el estampado de cazas. ¿De dónde llegarán? “Del cielo”, ha bromeado.

No obstante, la intención de los aliados no era cerrar una posición sobre el envío de aviones en esta reunión. “No estamos en esa fase”, afirman fuentes aliadas. Pero la puerta no está ni mucho menos cerrada y el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, bendijo esa posibilidad al defender que se abriera un “proceso de consultas”: “El apoyo a Ucrania ha evolucionado como la guerra ha evolucionado”, expresó para justificar el viraje respecto al rechazo inicial.