Nueva sanción para el policía que fue en las listas de Vox por amenazar a un vecino de Lavapiés

La Dirección General de la Policía ha propuesto sancionar con 15 días de empleo y sueldo al subinspector en activo Alfredo Perdiguero por amenazar a un ciudadano mientras el agente participaba en un reportaje para un canal de Youtube. La sanción se suma a otras tres que le fueron impuestas al policía en febrero por distintas intervenciones difundiendo bulos en medios de comunicación y redes sociales durante la pandemia.

Según las conclusiones de Régimen Disciplinario, a las que ha tenido acceso elDiario.es, el pasado 15 de septiembre se publicó en Youtube un vídeo en el que Perdiguero aparecía "vestido de paisano y libre de servicio" junto a un periodista que preguntaba a los vecinos de Lavapiés. Cuando uno de ellos les increpó, Perdiguero se dirigió a él para, "en tono desafiante e insinuando su condición de agente de la autoridad", advertirle: "Al final te identifico y te propongo para sanción por no llevar la mascarilla y te vas de aquí por delante. Manténme los dos metros de distancia".

La plataforma de Youtube a la que alude el informe es Estado de Alarma, que cuenta con un espacio denominado 'Apatrullando la ciudad'. En la citada ocasión, Perdiguero aparece junto a un periodista que, micrófono en mano, es grabado mientras pregunta a algunas personas por lo que denomina la "narco-ocupación" y la inseguridad del barrio. Es entonces cuando un vecino se para a contestarles, niega que se produzca lo que ellos aseguran y les recrimina que sean de Vox, "un partido racista". El vecino les insulta varias veces, a lo que Perdiguero contesta amenazándole con su identificación y arresto.

Los instructores del expediente concluyen que se trata de una falta grave que infringe el artículo 8.a de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía que sanciona "la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando causa descrédito notorio a la institución policial". En los próximos días, la propuesta será analizada por el Consejo de la Policía, el órgano que integran los sindicatos policiales y la Administración.

Perdiguero es representante sindical del Movimiento Independiente de Policías, una pequeña organización que no cuenta con representación en el citado Consejo de la Policía. El subinspector, que acumula un largo historial de sanciones, se muestra en su perfil de Twitter vestido de uniforme y acumula más de 48.000 seguidores en la red social. En las últimas elecciones autonómicas en Madrid integró la lista de Vox.

Bulos e insultos en pandemia

Esta sanción de 15 días de pérdida de empleo y sueldo se suma a otras tres de principios de año. Una de aquellas se debió a la publicación de un tuit durante el confinamiento con un vídeo en el que aparecía un supuesto transportista con un cargamento de material sanitario con destino a Francia. "¡No me lo puedo creer! Y la gente que está en primera línea enfermando y muriendo por no tener material", escribió Perdiguero. El supuesto material de protección era en realidad paquetes de folios y el almacén estaba alojado en Francia. El vídeo que difundió Perdiguero iba acompañado del siguiente mensaje: "Un gobierno hijo de puta prefiere lo chino y no paga".

El 12 de mayo de 2020, Alfredo Perdiguero apareció en los informativos de Canal Sur Televisión identificado como policía –un rótulo anunciaba su nombre y categoría profesional– y asegurando que la Delegación del Gobierno en Madrid había prohibido las banderas de España en una de las caceroladas contra el Ejecutivo que se organizaron durante el confinamiento en uno de los barrios más ricos de la capital.

Por estas dos actuaciones y una tercera por insultar a otro policía habitual de los círculos ultras, así como por referirse de forma despectiva a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno, Perdiguero fue sancionado por tres faltas graves que sumaban casi seis meses de pérdida de empleo y sueldo.