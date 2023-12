El PP frena su ascenso pero mantiene la ventaja sobre el PSOE y Vox adelanta a Sumar

El PP ha dejado de rentabilizar su furibundo rechazo a la amnistía, apoyado con una movilización constante en las calle. La oposición a la investidura de Pedro Sánchez y al pacto con los independentistas catalanes impulsó al partido de Alberto Núñez Feijóo durante los tres últimos meses, pero en diciembre frena en seco y de hecho sufre una pequeña caída. Aún así, el PP mantiene un amplio colchón sobre el PSOE, que sigue a la baja aunque cae menos que en los meses anteriores.

Así lo reflejan los datos del mes de diciembre recogidos por Simple Lógica para elDiario.es, que señala también que Vox sí consigue seguir rentabilizando su campaña contra la amnistía y la tensión constante con el PP. Por primera vez desde las elecciones, Vox supera a Sumar y recupera la tercera plaza.

La última encuesta del año, ya con la ley de amnistía admitida a trámite en el Congreso, el Gobierno nombrado y las manifestaciones en la calle reducidas a grupos religiosos que se juntan para rezar el rosario, muestra que el PP ha perdido el impulso de la oposición a la investidura, al menos por ahora. El partido solo cae tres décimas, hasta el 35,5% –por encima del 33,1% de las elecciones generales–, pero da muestras se haber llegado a un límite, después de meses en los que sumaba dos puntos de un barómetro al siguiente.

Ese frenazo no le impide mantener una cómoda distancia de casi seis puntos con el PSOE, mucho más amplia que el estrecho margen de 1,4 puntos de las elecciones del 23 de julio. Los socialistas caen, aunque lo hacen en menor medida que en noviembre, cuando el descenso fue de dos puntos. Se quedarían ahora con el 29,6% de los votos, siete décimas menos que hace un mes y casi dos puntos por debajo de su resultado electoral.







Vox asciende este mes a la tercera plaza aupado por su campaña frente a la amnistía y frente al PP, con quienes mantienen una tensión constante sin llegar a romper ninguno de sus acuerdos territoriales. El partido de extrema derecha pasa del 11,6% de noviembre al 12,3% de este mes, unos resultados que le permiten recuperarse de la caída experimentada tras las elecciones y colocarse con casi el mismo resultado que el 23J.

La subida de Vox hace caer a Sumar de la tercera a la cuarta plaza. La coalición sube tres décimas y frena la trayectoria descendente de los últimos meses, pero no es suficiente para superar al partido de Santiago Abascal. Sumar tendría ahora un 12% de los votos, frente al 12,3% de las elecciones de julio.

En cuanto a las transferencias de voto, el PP se erige como el partido con más fidelidad entre sus votantes: repetirían el 80,6% y solo un 4% se van a Vox. Es la formación de extrema derecha la segunda en fidelidad, pero sí que presenta una importante fuga; retiene al 73,3% pero pierde al 21,6% hacia el PP.







En la izquierda, el PSOE logra mantener al 64,5% de los votantes, un 3,3% se va al PP y un 4,1% a Sumar. Lo que destaca de los datos de los socialistas es que la mayoría de los votantes que dicen que no van a repetir no se descantan por otro partido: un 26,1% dice que igual se va a la abstención, no sabe qué hará o no contesta.

En Sumar repiten un 63,3%, un 11,2% se van al PSOE, un 8,3% a otros y el 17,2% aún no sabe qué hará. La encuesta aún no pregunta por la posibilidad de optar por Podemos porque cuando comenzó el trabajo de campo los cinco diputados aún no se habían marchado al Grupo Mixto.

En cuanto a los bloques, los datos de diciembre acentúan aún más la ventaja de la derecha sobre la izquierda: el bloque de PP y Vox aúna el 47,8% de los votos, mientras que el de PSOE y Sumar alcanza el 41,6%.







Sánchez vuelve a ser el mejor valorado

A pesar de la caída del PSOE, Pedro Sánchez mejora su valoración y logra revertir una tendencia hacia abajo que le había hecho caer más de 10 puntos. Ahora se recupera, sube más de dos puntos y logra una valoración positiva del 37,8%. Yolanda Díaz pierde la primera plaza que consiguió en noviembre, aunque sube algo menos de un punto y obtiene un 36,1%.







Alberto Núñez Feijóo vuelve a caer. Desde septiembre había encadenado una tendencia positiva que le elevó del 23% al 30% del mes pasado, pero ahora baja hasta el 27,7%. Santiago Abascal repite como el líder nacional con peor valoración, un 15,7%, una décima menos que hace un mes.