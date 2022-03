Sánchez culpa de la inflación a Putin y el PP le acusa de usar la guerra y la pandemia

Pedro Sánchez ve un único culpable en la inflación y la subida de los precios de la energía que se han disparado en los últimos meses y, especialmente, tras la invasión rusa de Ucrania: Vladimir Putin. "La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania", ha expresado en el Congreso. El PP ha acusado a Sánchez de ser "el presidente de las mil coartadas" y le ha acusado de haber usado en su beneficio la pandemia y de hacer ahora lo mismo con la guerra. "Lo que me faltaba por escuchar", le ha reprochado el socialista.

Sánchez defiende que la UE financie la infraestructura para las interconexiones energéticas

Saber más

"Si vemos la evolución del precio del gas y la energía podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania", ha dicho en la sesión de control provocando un murmullo en la bancada popular. "Sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, es evidente que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos y también se lo pido al PP", le ha dicho al principal partido de la oposición al que ha instado a hacer propuestar para el plan de respuesta a la guerra que quiere que sea "abierto y dinámico".

El presidente ha reiterado la necesidad de que la comunidad internacional, y especialmente la UE, sean un frente común y ha vuelto a "apelar a la unidad de todos los grupos en la respuesta a esta guerra ilegal, injusta e injustificada".

Indignación en el Gobierno con el PP: "Es una indecencia"

"Nos exige lo que a usted le niegan sus propios socios", le ha contestado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en referencia a las distancias que ha marcado Podemos con la decisión de enviar armamento a Ucrania. "Es el presidente de las mil coartadas", le ha espetado Gamarra, que le ha acusado de usar "primero la pandemia" y de hacer ahora lo mismo con la guerra. "Tenemos el peor Gobierno en el peor momento posible", ha proseguido la portavoz del PP, que ha reclamado a Sánchez, de quien ha dicho que está "obsesionado con recaudar", que baje los impuestos.

"Su credibilidad está por los suelos por sus cálculos electoralistas. Tome decisiones y deje de buscar excusas", ha rematado Gamarra, que ha exigido a Sánchez que "expulse a Unidas Podemos" del Ejecutivo.

"Lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra", ha respondido Sánchez visiblemente molesto. "¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué he utilizado la pandemia?", le ha preguntado. "Un respeto al Gobierno de España que se ha enfrentado a la pandemia y ahora a una guerra sin el principal partido de la oposición, como siempre", ha rematado. Fuentes gubernamentales muestran su "indignación" ante la acusación del PP de que Sánchez está usando la guerra. "Es una indignidad y una indecencia", afirman. "Es el mismo PP de siempre", apuntan en la cúpula socialista en referencia al relevo de Pablo Casado en manos de Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez: "Trabajar a nivel europeo para amortiguar los precios"

También EH Bildu ha pedido a Sánchez que tome medidas ante el incremento de los precios, pero en una dirección contraria al PP. "Esto es insostenible, la gente está preocupada y tiene miedo", ha expresado la portavoz, Mertxe Aizpurua, que ha exigido que se ponga "freno a los precios energéticos acabando con el vergonzoso negocio de las eléctricas" y se evite la "devaluación salarial para que los trabajadores no se empobrezcan". "Serán necesarias medidas y deberán ser las grandes fortunas, las empresas eléctricas y los bancos quienes deberán soportar el peso mediante impuestos especiales sino los sacrificios recaerán sobre la mayoría social y trabajadora que ya ha soportado bastante", ha advertido la diputada de la izquierda abertzale.

Sánchez ha reiterado la necesidad de un "mensaje de unidad de la comunidad internacional". "Tenemos que ser duros en las sanciones económicas al régimen de Putin y tenemos que trabajar a nivel europeo para amortiguar el precio de las materias primas, la energía y, en particular, el gas", ha respondido el presidente, que ha asegurado que "el Gobierno viene haciéndolo desde hace un año". Sánchez ha insistido en "trasladar el compromiso firme e inequívoco de proteger a las familias más vulnerables, a los colectivos más vulnerables y sobre todo a la industria, las empresas y, en particular las pymes, para que no sean rehenes del chantaje energético de Putin".