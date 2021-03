Toni Cantó deja todos sus cargos en Ciudadanos y pide ir a las elecciones en Madrid con el PP

El coordinador de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, ha anunciado este lunes la dimisión de sus cargos en el partido y ha pedido que la formación se una al PP para las elecciones de Madrid, en una iniciativa como 'España Suma', la coalición que el líder de los populares les había ofrecido en anteriores comicios: "El centroderecha no puede perder la Comunidad de Madrid. Debemos ir con el PP a elecciones".

"Estoy cabreado, triste, jodido... permitidme que no hable, porque me arrepentiré", ha dicho Cantó a la salida de la reunión de la dirección del partido. Inés Arrimadas había convocado a la Ejecutiva de Ciudadanos para este lunes tras el fracaso de la moción de censura en Murcia, que llevó a varios cargos del partido, entre ellos a Cantó, a pedir una reunión para analizar la situación y asumir las responsabilidades.

A la salida, Cantó ha lamentado que no se hayan tenido en consideración sus opiniones en la reunión. "Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo".

Cantó ha dicho que Inés Arrimada tenía que elegir entre "proteger el partido o proteger a su Ejecutiva", y ha elegido la segunda opción. La líder de Ciudadanos había previsto ofrecer este lunes a Cantó que se incorporara a la dirección del partido junto con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, y Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

El actual portavoz de Ciudadanos en la Corts Valencianes ha asegurado que había pedido la dimisión de toda la dirección actual del partido, pero que su propuesta se ha rechazado y que tampoco se le ha permitido que se votara. Tampoco, dice, se ha votado petición de que Ciudadanos se alíe con el PP en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

"La Comunidad de Madrid no puede perderla el centro derecha, es el eje de la libertad y la prosperidad económica, primero hay que mantener CAM y luego ganar la Moncloa", ha asegurado, y ha lamentado que la dirección de Ciudadanos parece "no estar en eso". Además, se ha mostrado muy duro con el actual vicepresidente madrileño: "Con quien no podemos ir [a las elecciones] es con Ignacio Aguado, que es una de las razones por las que se ha roto ese gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Dimito de esta Ejecutiva, me voy a ir ahora a Valencia, entregaré mi acta", ha dicho antes de mandar "un saludo a afiliados y cargos del partido que se dejan la vida", y un recuero especial para Albert Rivera: "Yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política, muchos de los que están ahí dentro no han tomado nota".

Cantó no ha querido responder a las preguntas de los periodistas porque ha dicho estar muy cabreado: "Ahora voy a llamar a mi representante para volver a trabajar en lo mío dentro de poco".