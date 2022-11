Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:30 h

¡Buenos días! Arranca el martes, día en que el Gobierno se reúne en Consejo de Ministros. Además, la jornada sigue marcada una vez más por los paros en Sanidad en Cantabria y Madrid. En esta última, la Consejería de Sanidad se reúne con Amyts, el sindicato convocante de a huelga de médicos que entra hoy en su noveno día. Pero antes de esto, te dejamos unos temas de esta edición de elDiario.es:

-35.000 millones de euros en salarios de los trabajadores mejor pagados no cotizan para las pensiones: aunque alrededor del 40% del salario bruto de los trabajadores se destina a pagar cotizaciones, en España hay establecido un tope fijado en los 4.139 euros brutos. Por encima de eso, no se cotiza a la Seguridad Social, por lo que en el país hay unos 35.000 millones al año que no contribuyen al sistema por superar ese límite.

-ERC busca recuperar el delito de malversación que el PP endureció tras la consulta de Artur Mas: este lunes, el Gobierno abrió la puerta a la negociación del delito de malversación cuando no exista lucro al desviar los fondos públicos. Ese era uno de los delitos que se atribuyó a algunos líderes del procés y por el que están acusados decenas de altos cargos que esperan juicio desde 2017.

-EXCLUSIVA | Correo del director de un medio de Marbella a la alcaldesa: “Tu equipo me hizo girar dos facturas falsas para cobrar”: un nuevo correo electrónico dirigido a la dirección de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella ha salido a la luz. En este caso es del director de un medio local, que se queja por cobrar con retraso la publicidad que el Consistorio había insertado en su medio, por que no se le haya dado la cantidad otorgada y por el método para hacerlo.

-Abascal plantea una nueva foto de Colón ante la reforma de la sedición que Feijóo intenta rehuir: tras la reforma del delito de sedición, Ciudadanos y Vox han reclamado a Feijóo que encabece una moción de censura contra el Gobierno. “No nos marcan la agenda Arrimadas ni Vox”, ha dicho el PP, que intenta marcar sus propios tiempos para responder al Ejecutivo.

-“Ultraizquierda”, “agitación” y “juego sucio”: Ayuso activa todos los resortes ante el éxito de la protesta por la sanidad pública: Ayuso no reconoce su culpa respecto a la situación de la sanidad pública en la región y responde a la manifestación de este domingo elevando todavía más el tono contra la oposición de izquierdas. No obstante, se abre a “mejorar las condiciones” de los sanitarios, aunque dice que la protesta no tiene nada que ver con “reclamar derechos laborales”.