Unidas Podemos y los socios piden al PSOE cuidar la “mayoría progresista” tras discrepar sobre Ucrania y el Sáhara

Unidas Podemos y algunos de los principales socios parlamentarios del Gobierno han advertido este martes a la parte socialista del Ejecutivo de los riesgos que comportan algunas de sus últimas medidas, como el envío de armas a Ucrania, el aumento en el presupuesto de Defensa y el giro de la posición de España sobre el Sáhara, para mantener una “mayoría progresista” en el Congreso que pueda permitir al Ejecutivo concluir la legislatura.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha considerado que los “aumentos de armamento” o “dejar al pueblo saharaui a los pies de la dictadura marroquí son decisiones que alejan” al Gobierno “de la mayoría de la investidura”. No obstante, él ha considerado que no existe ningún riesgo de que se rompa el Ejecutivo ni por su parte ni por la del PSOE. “Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora: políticas progresistas y valientes”, ha asegurado Echenique, que ha remarcado que su objetivo es “que no haya un Gobierno de Feijóo con Abascal”.

Eso se podrá evitar, a juicio del portavoz de Unidas Podemos, si el Gobierno “está a la altura de la mayoría progresista” porque si no se podría dar una “situación peligrosa” y “oscura”, de “involución democrática”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lanzaba precisamente una pregunta directa a Unidas Podemos, que a su juicio debe decidir “cómo pueden ser útiles, si fuera o dentro del Gobierno”. No obstante, aunque ha considerado que el Ejecutivo vive un momento “duro”, Rufián ha asegurado que para ERC el actual “no es el momento más crítico de la legislatura o de la coalición”. A su juicio, lo más complicado fue la negociación de la reforma laboral. Sí ha querido lanzar una advertencia al equipo de Pedro Sánchez, pero también a Unidas Podemos: “O la izquierda se pone las pilas o todo esto se lo queda Vox”.

Rufián: “Al PSOE se le obliga hacer o no hace”

“El PSOE hace del PSOE, se le obliga a hacer o no hace. La posición sobre el Sáhara es una más, la pregunta es a cambio de qué ha canjeado principios el Gobierno”, ha asegurado Rufián, en rueda de prensa. También ha dicho que “pase lo que pase, sea lo que sea, lo que ha ganado el Gobierno ha sido un mayor control de la valla, el beneplácito de EEUU y una posición predominante en cuanto Marruecos pueda generar energía renovable”. “Es un intercambio de principios por una especie de posicionamiento pragmático, geopolítico”, ha zanjado.

Minutos antes, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se mostraba especialmente crítica con el cambio de posición del Ejecutivo sobre el Sáhara. Ella ha acusado al Gobierno de “aceptar el chantaje marroquí”, por lo que se ha preguntado “en base a qué mayoría parlamentaria ha tomado esa decisión”. “Se ha hecho sin contar con nadie. Ni con el Sáhara, ni con Argelia, ni con el bloque progresista, ni con la totalidad de este Gobierno”, ha denunciado. “Es una decisión tomada en contra de su propio programa y de las resoluciones de la ONU”. En esa línea, Aizpurua ha denunciado una “opacidad total” por parte de Pedro Sánchez y su equipo, y de que “no hay ninguna explicación”.

EH Bildu ha reclamado además al Ejecutivo un “plan de un carácter progresista” para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la invasión de Ucrania. “Quien tenga la tentación de mirar a la derecha moderada debe saber que no hay alternativa al bloque progresista”, ha enfatizado, en clara alusión al PSOE. A su juicio, con sus últimas decisiones Sánchez “se aleja él mismo” del bloque progresista. “El Gobierno tiene que ser fiel a lo que dijo que iba a hacer. Si se aleja será por voluntad propia y se hará flaco favor”, ha señalado.

Baldoví: “No me gusta la deriva del Gobierno”

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido al Gobierno y, en especial, a la parte progresista, que “cuide” del bloque de la investidura. “No me gusta la deriva que está tomando el Gobierno”, ha apuntado, en rueda de prensa. En su opinión, el Ejecutivo “se tiene que dar cuenta de que es Gobierno porque tiene unos socios y aliados parlamentarios que le permiten gobernar”. Por ello Baldoví ha alertado de que si el Ejecutivo toma decisiones como las de Ucrania o el Sáhara “se va a encontrar muy solo en un futuro”.

El dirigente valencianista ha considerado que el Gobierno vive un “momento especialmente complicado”. “Yo quería que hubiera una mayoría progresista en el Congreso y creo que como las relaciones personales hay que cuidarlas. El PSOE no está cuidando a la mayoría progresista. Construir las mayorías es muy complicado y es muy fácil acabar destruyéndolas”, ha alertado.