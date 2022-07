Yolanda Díaz asegura que habrá acuerdo con Sánchez sobre el gasto en Defensa

“Para dar un mensaje de tranquilidad a mi país sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero el presidente [Pedro Sánchez] y yo misma vamos a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de Defensa sino en lo que a mí me interesa más: que las gentes de mi país no sufran”. Con estas palabras se ha expresado este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La también ministra de Trabajo ha utilizado esos términos apenas 24 horas de que ella misma, en nombre de Unidas Podemos, solicitara al PSOE la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición ante los recientes choques tanto sobre el aumento del gasto militar como sobre las medidas a adoptar para hacer frente a la creciente inflación.

Durante una rueda de prensa en Roma, donde se ha reunido con su homólogo en el Ejecutivo italiano, Díaz ha pedido a la parte socialista del Gobierno negociar “sin arrinconar a nadie”. “Estoy convencida de que tanto el PSOE como Unidas Podemos estamos en esta posición”, ha remarcado, tratando de restar así importancia a las discrepancias. Ella ha pedido “más coalición que nunca, pero ante retos gigantes, altura de gigantes”.

“Voy a emplear toda la imaginación y el cariño por mi país y me dejaré la piel por esta negociación. Más coalición que nunca”, ha insistido, ante las preguntas de la prensa sobre las tensiones de la coalición.

Reproches antes del Debate del Estado de la Nación

En la resaca de la cumbre de la OTAN la tensión había ido subiendo en los últimos días en el seno de la coalición no solo por la negativa de Unidas Podemos a ampliar el gasto militar, tal y como pide Pedro Sánchez, sino también por la respuesta del presidente a la tragedia de Melilla donde murieron 37 migrantes tras una actuación de la gendarmería marroquí que nadie ha explicado.

La escalada de reproches se produce en las vísperas del Debate del Estado de la Nación que monopolizará la política nacional la próxima semana y al que Sánchez y el PSOE habían dado máxima relevancia para imprimir el giro a la izquierda que tratan de impulsar en la recta final de una legislatura en la que el PP ya celebra el “cambio de ciclo”.

La gota que colmó el vaso en las relaciones internas del Gobierno fue el lunes el conocimiento por parte de Unidas Podemos de la intención de la parte socialista de aprobar ayer martes en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario de cerca de 1.000 millones de euros para Defensa, que según el grupo confederal no le había sido comunicado.

Esto provocó la exigencia de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, de convocar la mesa de seguimiento del acuerdo de la coalición. En los últimos tres años había sucedido tres veces pero esta es la primera que lo solicita la vicepresidenta segunda en calidad de líder de Unidas Podemos.