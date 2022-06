Yolanda Díaz propone un cheque de 300 euros para las personas “más golpeadas” por la inflación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho públicas este lunes las medidas que ha propuesto en el seno del Gobierno de coalición para hacer frente a la inflación y que Unidas Podemos está negociando con el PSOE dentro del Ejecutivo. Las propuestas se conocen apenas un día después del descalabro de las izquierdas –tanto de PSOE como de Por Andalucía y Adelante Andalucía– en las elecciones andaluzas, y son parte del paquete de iniciativas que, a juicio de la parte confederal del Gobierno se deben añadir a la prórroga del decreto que recogió las medidas para hacer frente a la crisis generada por la guerra en Ucrania y que caduca el día 30 de este mes.

Díaz, en un hilo de Twitter, constata que “la inflación está golpeando a las familias”, algo que “se nota al hacer la compra o a la hora de cuadrar las cuentas a final de mes”. La vicepresidenta considera que con la aprobación del decreto el pasado abril “el Gobierno actuó con rapidez y determinación” pero que esas medidas que contemplaron, entre otras, la bonificación del 20% del coste del combustible a todos los consumidores “ahora” no son “suficientes”.

“Debemos reforzar la protección frente a una crisis internacional”, sostiene Díaz, que ahora considera “imprescindible reforzar la protección de la ciudadanía y avanzar en medidas que potencien la transición energética” Además del impuesto a las grandes eléctricas en el que ya trabaja el Gobierno, Díaz plantea, “para reforzar la protección de la ciudadanía”, un “cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis como se ha puesto en marcha en Francia”. “Ante la subida de los precios por la inflación, toca proteger a las familias y su poder adquisitivo”, apunta la vicepresidenta segunda.

Asimismo, “para avanzar en la transición ecológica y una movilidad sostenible”, Unidas Podemos apuesta “por reducir el precio del transporte público”. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos planteó hace ya varias semanas una ayuda a comunidades y ayuntamientos para reducir el precio de todos los abonos de transporte del país a 10 euros. Díaz, en cambio, “ante el aumento del precio de los carburantes”, propone “reducir un 50% el abono transporte”.

También plantea “un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas”, de forma que la ayuda ahora vigente no sea igual para toda la ciudadanía y se haga en función de su riqueza. “Toda esta inversión social y ecológica no puede pagarla la ciudadanía en este momento tan complicado. Las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros”, añade Díaz.

A su juicio, “las medidas excepcionales en un momento excepcional” tienen que “ayudar” a la sociedad para construir “un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día”. Estas propuestas se conocen a apenas dos semanas de que Díaz ponga en marcha 'Sumar', el proceso de escucha que se iniciará el 8 de julio en Madrid con el que la vicepresidenta pretende ir configurando un “proyecto de país” que puede traducirse en su candidatura a las próximas elecciones generales y que tiene previsto situar en un segundo plano a los partidos políticos para dar todo el protagonismo a la ciudadanía.