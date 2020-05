Alfonso Ussía, sobre la muerte de 'Billy el Niño': "Cumplió en momentos difíciles con su deber"

El periodista Alfonso Ussía ha relativizado el papel que cumplió Juan Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', durante la dictadura franquista. "Cumplió en momentos difíciles con su deber. Los otros no eran hermanos de la caridad", ha respondido el excolumnista de 'La Razón' a la publicación de la noticia por parte del director de OkDiario, Eduardo Inda.

Ussía ha hecho varios comentarios de este estilo en las redes sociales, en los que ha valorado el papel del policía franquista, acusado de graves torturas, tras conocerse la noticia de su fallecimiento con coronavirus este jueves.

Cumplió en momentos difíciles con su deber. Los otros no eran hermanos de la caridad.

El escritor se ha dedicado a responder, de forma indirecta, a las reacciones de políticos como a Iñigo Errejón. "Ha muerto el torturador González Pacheco, Billy el Niño", ha escrito el líder de Más País en Twitter. A ello, el periodista ha defendido: "Ha muerto un policía que cumplió con su deber".

También ha optado por responder al tuit de Irene Montero, quien pedía "perdón" a las víctimas de las torturas de 'Billy el Niño' por no llegar "a tiempo". Montero se refería así a que el expolicía franquista murió sin que se le retiraran las cinco medallas que le permitían un aumento de la pensión del 50%.



"Pruebe usted que torturó", le ha retado Ussía, para luego añadir un segundo comentario en el que insulta a la ministra de Igualdad. "Torturadora y torturada, usted. Por usted misma", ha zanjado el columnista.

En su época como policía del franquismo, 'Billy el Niño' actuaba con extrema violencia, según los testimonios de sus víctimas. Durante las sesiones de tortura, imitaba movimientos de las artes marciales y pronunciaba los nombres de las técnicas que utilizaba para presumir de su conocimiento sobre la materia.

Entre otros crímenes, en 1969 fue relacionado con el asesinato del estudiante y militante de Frente de Liberación Popular, Enrique Ruano, que cayó desde un séptimo piso.

Tras los comentarios de Ussía, varias personalidades de distintos ámbitos han recriminado la justificación de los crímenes franquistas.

De las respuestas que le dan a Ussía hay una que no conocía y me ha encantado: has caído tan bajo que hasta las serpientes te hacen sombra.