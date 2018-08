Clapton CFC, el equipo inglés de fútbol que rinde homenaje a la República española

Han sobrevivido a pandemias globales, crisis económicas y dos guerras mundiales. Incluso llevan existiendo desde antes que los coches motorizados o que la propia radio. Pero ha sido ahora, después de sus 140 años de historia, cuando este club inglés de fútbol, el Clapton CFC, ha pegado más fuerte que nunca en nuestro país. ¿El motivo? Su nueva segunda equipación, que por colores y simbología, supone un claro homenaje a la República española.

En este club humilde, que juega en la liga regional y que está estructurado como una cooperativa en la que los fans son dueños y directores del equipo, se declaran abiertamente contrarios "al sexismo, a la homofobia, a la xenofobia y al fascismo", llamando la atención de muchos españoles que se ven reflejados en sus valores; y ahora también en sus colores. De hecho, el propio Mirror les dedicó un artículo en 2015 cuestionándose si este era " el club más a la izquierda (políticamente)" del fútbol inglés.

Esta nueva equipación que vestirán como visitantes, fue elegida por los socios entre otras dieciséis opciones, con el fin de conmemorar "el 80 aniversario del final de la Guerra Civil Española", según detallan en su web. "Está inspirada por los colores de la bandera de la República Española y está adornada por las estrellas de tres puntas de las Brigadas Internacionales, que viajaron a España intentando contener la oleada fascista del General Franco", detallan. Incluso en la parte trasera del cuello de la camiseta, ponen en mayúsculas 'NO PASARÁN'.

