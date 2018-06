La Policía usa un gif de Batman en Twitter para anunciar que un miembro de 'la manada' intentó renovar el pasaporte

Un gif de Batman para anunciar una novedad muy importante sobre el caso de 'la manada'. Es lo que ha hecho la Policía Nacional en su cuenta oficial de Twitter para comunicar que el guardia civil del grupo de cinco condenados por abusos sexuales había intentado renovar su pasaporte. Antonio Manuel Guerrero lo intentó a pesar de que tiene prohibido abandonar el territorio nacional.

Una acción en redes sociales que ha sorprendido por usar un recurso como ese en un caso tan delicado y mediático. Y que ha despertado múltiples críticas.

Numerosos tuiteros se han quedado perplejos al ver un gif del Batman de dibujos animados en una cuenta oficial junto a un mensaje sobre un caso de violación múltiple en el que hay cinco condenados por abusos sexuales a nueve años de cárcel.

Me parece muy frívolo este Tuit de @policia con Batman y un tema tan serio. No es la forma de comunicarlo, me perturba como convertimos todo en un reality donde todo se transforma en personajes. No. No es una película de acción. Es muy serio. Es trágico. https://t.co/v8Expg3uGM