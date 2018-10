El Wall Street Journal sale a defender a Bolsonaro: "Es un populista que promete hacer Brasil grande de nuevo"

El diario económico estadounidense The Wall Street Journal ha sorprendido este miércoles con un editorial en el que defiende al candidato de extrema derecha brasileño Jair Bolsonaro, que ganó la primera vuelta de las elecciones de Brasil este domingo.

La victoria de Bolsonaro -conocido por sus comentarios favorables a la violencia, machistas y xenófobos- ha caído como un jarro de agua fría en la esfera progresista de América Latina, ya que muchos ya denominan al candidato del Partido Social Liberal de Brasil como el 'Trump' brasileño. Un cúmulo de variables han llevado al ultraderechista a dominar la primera vuelta con diecisiete puntos de ventaja sobre su principal rival, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, reuniendo casi cincuenta millones de votos.

Al contrario que la mayor parte de medios internacionales, que han analizado la victoria inicial de Bolsonaro con preocupación, el diario ha publicado una columna de opinión en la que no sólo demoniza al rival de Haddad, al que califica de ser un puro heredero del libro de estilo de Hugo Chávez, sino que hace una defensa radical del candidato ultraderechista.

"Los progresistas a nivel mundial están teniendo un ataque de ansiedad en relación con la casi-victoria del candidato conservador brasileño, Jair Bolsonaro. Después de años de corrupción y recesión económica, aparentemente millones de brasileños creen que un 'outsider' es exactamente lo que el país necesita, A lo mejor saben mejor lo que les conviene que el resto del mundo", comienza diciendo el editorial del WSJ.

The Wall Street Journal basically endorses Jair Bolsonaro in Brazil's presidential elections, says he's "a conservative populist who promises to make Brazil great for the first time" & "says politically incorrect things about identity politics that inflame his opponents." My God. pic.twitter.com/a7NOrjHs9U