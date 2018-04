El caso Cifuentes: un mes de memes sin filtro

Cristina Cifuentes ya es historia de los memes tras su dimisión. El escándalo de su máster desvelado por eldiario.es prendió la mecha de la creatividad con la figura de la ya expresidenta madrileña, que no ha dejado de ser la protagonista de la mayoría de los montajes difundidos desde España en el último mes. Sus constantes cambios de versión y sus explicaciones (que fueron desmentidas por las informaciones de eldiario.es o El Confidencial) fueron un acicate para que se hiciese aún más humor con Cifuentes. Unas bromas sin filtros y en las que la todavía líder del PP madrileño no sale bien parada.

El juego que da su situación es tal que se han creado webs para parodiar las acusaciones a las que se ha enfrentado, y hasta provocó un conflicto en un artículo científico de la Wikipedia. Otra herramienta han sido sus propios tuits del pasado, con referencias evidentes a temas como el máster, la universidad pública o la ejemplaridad de los cargos públicos. Tampoco ha ayudado la estrategia de defensa en redes del PP de Madrid, que se volvió en su contra en numerosas ocasiones.

El vídeo del intento de hurto de dos cremas en un hipermercado ha sido el golpe de gracia en forma de memes para Cifuentes. Que hasta tenía un tuit anunciando que iba a un acto de la marca de los cosméticos que intentó sustraer.

http://twitpic.com/1wsukx - En la entrega de las becas Olay. Premio a Sara Baras — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 14 de junio de 2010

Lo mismo sucedió con el Periscope que hizo la noche del 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó que obtuvo su máster de una manera fraudulenta. La frase "no me voy, me quedo" también ha acabado siendo perjudicial para la protagonista del escándalo.

Cifuentes: No me voy, me quedo, me voy a quedar



- ¿Que no? Madre mía, te digo yo a ti que sí. pic.twitter.com/Myiuqihvg0 — Adri Gálvez. (@AdriGalvez94) 25 de abril de 2018

Estos son los memes más destacados de las últimas semanas que ha protagonizado Cifuentes.

Las cremas

Aquí tengo el tíquet del Eroski. pic.twitter.com/a1T3j8q3xW — Zumo (@estoeszumo) 25 de abril de 2018

Las imágenes de Cifuentes en el Eroski pic.twitter.com/sZic0ra7Rr — Bto 🇪🇺 (@archdeaconsnz) 25 de abril de 2018

"¿Que pillaron a la Cifu robando cremas en el Eroski?". pic.twitter.com/wzSM509jyC — Migue B. Crumb (@dramatictone) 25 de abril de 2018

¡Que ofertón he pillado en el Eroski! pic.twitter.com/Pqas38PLGi — Tuan (@____tuan) 25 de abril de 2018

Su "renuncia" al máster

#Yorenuncio a la Concejalía de Economía y Hacienda de Madrid 😜 — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) 17 de abril de 2018

#YoRenuncio al amor de Scarlett Johansson. Lo siento Sca pero no nos dejan ser felices, no insistas. — Machanger Z (@FicuMR) 17 de abril de 2018

-Renuncio, vengo a devolver mi Master

-Señora esto es una papelería

-¿Dónde se cree que lo imprimí? #YoRenuncio — Raaaw (@aligerado) 17 de abril de 2018

#YoRenuncio a la dirección de la Mansión X y a mis poderes telepáticos pic.twitter.com/oyjNnLjThk — Jaime Martínez Porro 🔻 (@iacbe) 17 de abril de 2018

Voy a renunciar a mi título de monarca del mundo #YoRenuncio — Otto Más 🐉 (@Otto_Mas) 17 de abril de 2018

#YoRenuncio a mi Nobel de Homeopatía. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 17 de abril de 2018

"Yo, renuncio a mi máster con la fuerza de los mares

Yo, renuncio con el ímpetu del viento

Yo, renuncio en la distancia y en el tiempo

Yo, renuncio con mi alma y con mi carne." pic.twitter.com/sFnVJn7378 — Carlos Langa (@CarlosLanga) 17 de abril de 2018

Tras las primeras noticias del máster

Genial la obra expuesta en ARCO: "Máster de Cifuentes" pic.twitter.com/BNgJWYN6aa — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de marzo de 2018

Lugares dónde Cristina Cifuentes ha aprobado un Máster pic.twitter.com/5GH1LjFDsK — Concejala D Festejos (@Concejajala) 21 de marzo de 2018