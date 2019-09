La prensa internacional se hace eco de la decisión del Supremo de avalar la exhumación de Franco

El Tribunal Supremo ha avalado este martes de forma unánime y por razones de "interés general" la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. En este sentido, la prensa internacional no ha tardado en informar sobre esta decisión histórica, que marca un punto de inflexión en materia de memoria histórica en nuestro país.

"Exhumación de Franco: la Corte Suprema de España avala su traslado a un cementerio", ha titulado la cadena de televisión inglesa BBC. Asímismo, hacen referencia a que la tumba del dictador Franco se encuentra "en un enorme mausoleo llamado Valle de los Caídos, junto a decenas de miles de muertos en la guerra civil". Además, recogen el testimonio de la nieta de un represaliado que murió en 1936. "La idea de que las personas que fueron asesinadas por las tropas de Franco estén enterradas junto con Franco, es muy absurda, y todavía lo están glorificando como si fuera el salvador de España", recalca Silvia Navarro.

Captura del titular de la BBC BBC News

En este sentido, el diario británico The Guardian también se ha hecho eco del fallo del Tribunal Supremo. "El Gobierno trasladará los restos de Franco tras el visto bueno de la Justicia", informan en la portada de su edición digital. Asimismo, indican que se calcula que en el complejo hay alrededor de 34.000 muertos. "Incluyendo muchos de los que lucharon por el bando perdedor republicano y cuyos cuerpos fueron movidos a este lugar durante la dictadura de Franco sin el permiso de los familiares".

Pantallazo de la noticia en el diario británico The Guardian

La agencia de noticias francesa France Presse (AFP) escribe en las primeras líneas de su teletipo, que reproducen varios medios internacionales, que esta decisión se ha anunciado tras meses de "disputas amargas" con la familia del dictador, que se oponía "ferozmente" a este traslado desde el Valle de los Caídos. "La impresionante basílica ha llamado la atención de turistas y simpatizantes de extrema derecha que se congregan en el lugar", explican. Igualmente, sostienen que Franco gobernó "con puño de hierro" desde el final de la guerra civil.

La agencia alude al conflicto que se generó cuando se anunció el plan de la familia del dictador de enterrar sus restos en la Catedral de la Almudena de Madrid. "Pero el Gobierno temía que el sitio pudiera llegar a convertirse en un sitio de peregrinación para los partidarios de Franco y presionó exitosamente al Vaticano para que rechazase esta opción", señalan.

El diario francés Liberation destaca que la decisión que pone fin a un "enfrentamiento" de más de un año entre los familiares del dictador y el gobierno socialista ha sido tomada por sus magistrados "en unanimidad". Además, señala que la institución ha rechazado "en su totalidad" el ya mencionado recurso de los "descendientes del dictador".

Pantallazo de la noticia de Liberation Liberation

Le Monde señala el papel jugado por la Iglesia en el contencioso en torno a la exhumación. El periódico galo recuerda las polémicas declaraciones del entonces nuncio en España Renzo Fratini al sostener que el Gobierno quería "resucitar a Franco". "A Franco algunos lo llaman dictador, otros dicen que liberó a España de una guerra civil y resolvió el problema", dijo.

The New York Times explica que la polémica en torno a la exhumación ha desatado un debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, "una de las mayores fosas de Europa". En este sentido, hacen referencia a la propuesta del ministro de Cultura en funciones, José Guirao, de transformar el lugar como ocurrió con los campos de concentración nazis antes de su apertura al público de forma que "la gente no olvida el horror".

Imagen del periódico aleman haciendo mención a la exhumación de Franco FAZ.net

De nazismo habla el alemán Frankfurte Allgemeine, que recuerda en su información que la victoria de Franco en la Guerra Civil se produjo gracias al respaldo de Hitler. "El golpe de Estado resultó en una guerra civil de casi tres años que Franco ganó en 1939, con el apoyo alemán", explican.