La periodista Lucía Méndez reprocha a Iglesias que revele conversaciones privadas en su beneficio

La periodista y columnista de El Mundo Lucía Méndez ha reprochado a Pablo Iglesias haber desvelado una conversación privada entre ambos.

"Lo que me faltaba a estas alturas es que un político desvele, interprete a su manera y utilice una conversación conmigo en su beneficio", ha escrito Méndez en Twitter. "Hablo con todos los políticos y no estoy dispuesta a alimentar el morbo. Con relación a Pablo Iglesias, ya sé lo que debo hacer en el futuro", ha sentenciado.

Lo que me faltaba a estas alturas es que un político desvele, interprete a su manera y utilice una conversación conmigo en su beneficio. Hablo con todos los políticos y no estoy dispuesta a alimentar el morbo. Con relación a Pablo Iglesias, ya sé lo que debo hacer en el futuro. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) August 29, 2019



Méndez escribió el tuit poco después de que el líder de Podemos revelara en una entrevista en la Cadena Ser que la periodista le dijo: "El sistema no va a permitir que tú entres en el Gobierno ni que yo dirija en un periódico".

Durante la entrevista, Iglesias, que renunció a formar parte del Consejo de Ministros ante la negativa del PSOE de incluirle en un posible Gobierno de coalición, también apuntó que si los socialistas ofrecieran ahora a la formación morada "las mismas condiciones que en julio" se sentarían y "en unas horas habría acuerdo".

Tras el reproche de la periodista, Iglesias se disculpó. "Lo siento Lucía. No pensé que fuera una conversación secreta. Había mucha gente delante", escribió. "No he dejado de dar vueltas a lo que me dijiste. Pero te pido disculpas si te ha sentado mal que lo haya contado. Un abrazo".