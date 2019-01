La política es comer "tazas de mierda": la escena de The Wire con la que Espinar se ha despedido de la política

Ramón Espinar abandona la política. El ya ex secretario general de Podemos Madrid ha comunicado esta mañana la dimisión de sus cargos orgánicos, de su escaño en la Asamblea regional y en el Senado, donde ejercía la portavocía del grupo confederal.

"Cuando no tienes margen para dirigir y no compartes el rumbo, te tienes que ir", ha asegurado el ya exdirigente de la formación en Madrid a eldiario.es. Ya por la tarde, Espinar se ha despedido con un tuit en el que agradece los apoyos recibidos tras comunicar su renuncia y reproduce una escena de la serie The Wire donde un veterano político le explica a un aspirante a alcalde que la política es, básicamente comer "tazas de mierda" una tras otra desde el primer día, hasta que abandonas.