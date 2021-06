Ignacio Escolar modera este miércoles el debate '¿Cómo sucede el cambio? La revuelta de la calle en Latinoamérica'

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, modera este miércoles 30 de junio el encuentro '¿Cómo sucede el cambio? La revuelta de la calle en Latinoamérica. De la protesta a la propuesta', el cuarto debate dentro del ciclo 'La elección de Chile', organizado por Oxfam y Fundación Avina. La conversación, que podrá seguirse en directo a través de esta página a partir de las 17.00 horas en España o previa inscripción gratuita en este enlace, continúa con el ciclo que tiene como objetivo aportar nuevos puntos de vista y favorecer al diálogo en el proceso constituyente que está viviendo Chile.

En el encuentro participarán el director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González; la politóloga y concejala de Cali Ana Erazo; el codirector ejecutivo de la ONG Temblores Alejandro Lanz, activista y defensor de los derechos humanos; el sociólogo Omar Coronel; y la periodista y política chilena Beatriz Sánchez, excandidata presidencial e integrante electa de la Asamblea Constituyente. Moderados por Ignacio Escolar, la conversación se centrará en comprender por qué las nuevas formas de protesta conectan más y empujan hacia cambios reales y en conocer los espacios de interacción en este nuevo contexto en dirección al cambio político, económico y social.

Latinoamérica está históricamente asociada a la protesta social desde la calle. Si en tiempos pasados esta protesta estaba liderada principalmente por organizaciones institucionalizadas, ahora la calle responde a movimientos sociales mayoritariamente urbanos y jóvenes en los que diferentes temáticas se cruzan ante un rechazo frontal al estatus quo. La protesta se extiende por todas las regiones de los países, pero es en las zonas urbanas donde se concentran las mayores disputas entre la realidad del día a día y las esperanzas de un futuro mejor.

En 2019 la protesta estalló de forma abrupta en el mundo y en Latinoamérica en particular, en lo que se conoció como la 'rebelión contra las élites'. Unas protestas que tuvieron un carácter transversal, fueron más duraderas y se acabaron convirtiendo en revueltas sociales que abrieron nuevas formas de política. No solo en Chile, también en Perú, Haití, Guatemala, Ecuador, Colombia, etc. Ahora de nuevo la protesta frenada por la pandemia reaparece en Colombia y es posible que lo haga en otros países de la región. En este proceso de agitación del estatus quo los movimientos sociales son el actor central para entender estos procesos.

La política y el contrato social están incorporando cada vez más mensajes y políticas que antaño eran tachadas de descabelladas. Aparecen también nuevas propuestas políticas que abogan abiertamente por un cambio en las reglas del juego. Sin embargo, estas dinámicas conviven también con un repliegue de las libertades y un aumento de la represión de la protesta, del activismo político y social, y del periodismo independiente en la mayoría de los países.

El caso de Chile muestra a la región que hay oportunidades para que las alternativas se abran paso desde la calle hasta la institucionalidad. Existen riesgos y elementos que seguramente dificultarán el consenso en algunos de los procesos existentes en el país. Sin embargo, la protesta cuajó en la ciudadanía que ahora está gozando de la oportunidad de escribir una propuesta de nuevo contrato social para cambiar el rumbo del país con nuevos pilares.