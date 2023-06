Cambia San Juan, el aliado “más codiciado” para gobernar en un municipio sevillano

Hasta hace unos días, Carlos Amado era un sanjuanero más con “ganas de cambio”. Pero desde la noche del 28M, cuando va por la calle los vecinos se le acercan con tal entusiasmo “que parece que le han dado un Óscar”. La estatuilla dorada con la que se ha alzado como presidente de Cambia San Juan es la de haber logrado situar a una formación independiente en el arco plenario de este municipio del Aljarafe sevillano por primera vez en la historia de la democracia.

Además de histórica, su irrupción en el tablero municipal –con apenas 1.000 euros invertidos en la campaña electoral– es “determinante” para el futuro de San Juan de Aznalfarache, pues sus cuatro concejales han resultado ser decisivos para las dos fuerzas mayoritarias que aspiran a formar gobierno. De ahí que el “gran misterio” ahora sea qué movimiento va a dar este partido municipalista y “sin ideología”, en el que ha recaído “la responsabilidad de cambiar el rumbo o mantener el mismo que tenía San Juan”, como apuntan a SevillaelDiario.es fuentes de Cambia.

“La gente está expectante que ni te imaginas”, confiesa a este periódico Carlos Amado, quien ha optado por tomarse “con tranquilidad” las negociaciones y escuchar todas las propuestas, consciente del “papel determinante” que juega su formación en este episodio de la historia de San Juan de Aznalfarache. Con todo, desde el partido informan que no han parado de celebrar reuniones y esperan concretar un acuerdo esta misma semana.

El aliado más codiciado

Mientras se desarrollan tales conversaciones, los vecinos respiran un “silencio sepulcral” que contrasta con el ruido que han generado durante el camino hasta las urnas las diez candidaturas que competían por la alcaldía en este pueblo de poco más de 21.000 habitantes. Es un silencio que habla por cuanto indica que una semana después de las elecciones el futuro del Ayuntamiento sanjuanero aún está en el aire.

La única certeza que tienen los vecinos de esta localidad sevillana es que el ascenso del PP (que ha pasado de cuatro a siete ediles nuevos propulsados por el 'efecto Moreno') ha puesto en jaque la hegemonía del PSOE, que ha gobernado 40 de los 44 años de vida democrática que tiene el pueblo desde la desaparición del franquismo. Pero a la candidata del partido de Juan Manuel Moreno en esta localidad, María Luisa Moya, no le basta con haber desbancado a los socialistas como primera fuerza política para ganar la partida.

Con seis escaños (tres menos que en 2019), el PSOE sigue teniendo opciones de gobernar si logra sumar apoyos que les permitan alcanzar el 11 que marca la mayoría en este arco plenario. De modo que la vencedora de estos comicios necesita también conjurar pactos con otras formaciones para conseguir arrebatarle la Alcaldía a Fernando Zamora (actual alcalde socialista que lleva al frente de San Juan desde 2009).

Es en este juego de cálculos –en el que ya “han movido ficha” todos los actores implicados– donde Cambia San Juan se posiciona como el aliado más codiciado en cualquiera de los tres escenarios que podrían darse: un gobierno de coalición entre PP y Cambia (que sumaría los 11 escaños necesarios para la mayoría absoluta), uno de PSOE y Cambia que precisaría también del único edil que ha logrado en estos comicios la confluencia Con Andalucía (liderada por Podemos e IU) o bien que los independientes se abstengan y dejen gobernar a la fuerza más votada en minoría, pasando ellos a la oposición.

Posibles escenarios para promover “cambios”

Al menos, estos son los tres supuestos que han barajado los de Carlos Amado, quienes aseguran que su vocación es la de propiciar “un cambio de verdad”, pero no tomar el mando del pueblo. Tanto es así que fuentes de Cambia San Juan avanzan a este medio que uno de los partidos mayoritarios durante las negociaciones les ha ofrecido la Alcaldía y la han rechazado “porque no nos corresponde”.

Siguiendo esta línea, entienden que su función es la de descartar la deriva “continuista” que representa una de las formaciones y apostar por aquella formación “que sí pretende un cambio” y ver en qué condiciones pueden contribuir ellos a promoverlo.

En cuanto a sus inclinaciones, se definen como un partido que nace con un “proyecto común” e “ilusionante” que está “por encima” de cualquier ideología o color político. “Si me tengo que sentar con el diablo por el pueblo, lo hago, otra cosa es que luego me levante y me vaya”, asevera el líder de Cambia, otrora gerente de ventas de una conocida marca de cosmética.

Carlos Amado decidió concurrir en las municipales alentado por una “necesidad de cambio” que palpaba en su entorno y que se ha materializado en los cuatro ediles que ha conquistado, a base de hacer “campaña a pie” y “hablando con la gente”, como señalan desde su formación.

Una oportunidad para Vox, pero “no es determinante”

La posibilidad de que Vox también se sume a la coalición en San Juan “ni siquiera se ha planteado” porque sus tres ediles son insuficientes para encumbrar a la candidata popular. Por tanto, aun siendo el único municipio de los 23 que ha ganado el PP con posibilidades de promover un pacto (la presencia del partido de Abascal en el resto es testimonial), la atención en este pueblo del Aljarafe se ha centrado en Cambia San Juan, la fuerza que reúne el poder para conceder la Alcaldía a uno de los dos aspirantes a dirigir el pueblo los próximos cuatro años.

Estos, por su parte, reconocen que, aun no gustándoles “los extremos”, se han reunido con la formación ultraderechista que encabeza Ángel Bordas en el marco de las negociaciones, sin que ello signifique “nada” porque “no son determinantes” para configurar el futuro ayuntamiento. Dos días después de los comicios, María Luisa Moya lanzó un mensaje a través de sus redes sociales: “Me voy a sentar con todas aquellas fuerzas que quieran propiciar conmigo el verdadero cambio en San Juan, un cambio tranquilo que dé esperanza, confianza y seguridad al pueblo”. La redacción de SevillaelDiario.es ha contactado también con su equipo y con el actual regidor para conocer su posición al respecto, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Mientras que el equipo que encabeza Carlos Amado ultima su decisión, los vecinos y el resto de candidatos que se presentaban a las elecciones aguardan con expectación. Algunos de ellos admiten a esta diario que no les gustaría estar en la posición de Cambia. “Con ese escenario, casi prefiero no participar en la obra de teatro”, comenta en este sentido Manuel Pérez, candidato de Por San Juan y concejal en funciones del Consistorio sanjuanero.

A ojos de este edil no adscrito que se retira ahora de la política, con los actores que protagonizan este nuevo capítulo no se van a poder solventar los “problemas estructurales” que acumula el pueblo. A un lado, percibe continuismo y, al otro, “inexperiencia”. “El único juez va a ser el tiempo”, concluye Amado, con las esperanzas puestas en impulsar el “cambio de rumbo” que está convencido necesita San Juan de Aznalfarache.