El 80 % de personas con enfermedad rara no pudo ser diagnosticada en pandemia

Valencia, 30 sep (EFE).- Ocho de cada diez personas con enfermedades raras no pudieron ser diagnosticadas durante la pandemia, y en el proceso de vacunación contra la covid-19 "no se ha tenido en cuenta a este tipo de paciente y tampoco a sus cuidadores".

Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, quien ha pronunciado una conferencia magistral durante el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valencia que se celebra hasta mañana en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Alfara del Patriarca (Valencia).

"Las enfermedades raras, una prioridad social y sanitaria antes y durante la pandemia" es el título de la conferencia, en la que Carrión ha destacado que en España hay 3 millones de personas que conviven con enfermedades raras, 172.000 de ellas en la Comunitat Valenciana.

Según el presidente de la FEDER, durante la pandemia, "ocho de cada diez personas no pudieron ser diagnosticadas de una enfermedad rara. Además, durante el proceso de vacunación no solo no se ha tenido en cuenta a este tipo de pacientes, sino tampoco a sus cuidadores".

Carrión también ha destacado que "solo el 5 % de las 6.172 enfermedades raras que conocemos disponen de un tratamiento" y España es "el único país de Europa que no dispone de una especialidad de genética clínica, una especialidad clave para trabajar en el diagnóstico precoz de las enfermedades raras".