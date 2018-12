Nuevas manifestaciones contra la "justicia patriarcal" tras la sentencia de 'la manada' insistiendo en que "no es abuso, es violación"

Más de un centenar de personas se ha concentrado frente al Ministerio de Justicia, en el centro de Madrid, este miércoles sobre las 6 de la tarde en reacción a la confirmación de la condena de nueve años a los cinco miembros de 'la manada' por abuso sexual. El lema era, de nuevo, insistir en que "no es abuso, es violación" pero muchas buscaban ser, ante todo, un apoyo a la víctima. "Vengo en solidaridad con ella y también, egoístamente, porque la siguiente podría ser yo", declaraba Cristina, una de las asistentes.

La manifestación había sido convocada con apenas unas horas de antelación, poco después de que se conociera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que reafirmaba la resolución de abril de la Audiencia Provincial. Citaban organizaciones feministas como el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, la Asamblea de Sol o la Coordinadora del 8M. La de este 5 de diciembre es, de momento, la última movilización feminista este año en apoyo a la víctima. Las feministas no solo estaban citadas en Madrid, sino en muchas otras del país como Bilbao, Barcelona, Sevilla o Zaragoza.

A lo largo de 2018 ha habido protestas que comenzaron en el mismo lugar y llegaron hasta el Congreso en distintos momentos del proceso: cuando se dudó de su testimonio en el juicio, cuando se emitió la primera sentencia de la Audiencia que contaba con un voto particular que les absolvía – esta vez el voto particular no les absuelve sino que pide más pena por agresión, 14 años–, o cuando se puso a los acusados en libertad bajo fianza. La de este miércoles en Madrid había sido organizada de manera muy rápida y, además, la sentencia ha salido justo en la víspera del puente de la Constitución, motivo por el cual muchas asistentes pensaban que había tenido menos afluencia que las anteriores, al haber pillado a mucha gente fuera de la capital.

"Evidentemente a nadie se le escapa que no es casual que salga hoy. Es para tratar de evitar las movilizaciones que ya ha habido en otras ocasiones, es consciente. Pero a nosotras nos da igual que sea puente, vacaciones o fin de semana, vamos a salir siempre que sea necesario a defendernos a todos estos ataques contra todas", decía Ana García, representante de Libres y Combativas. Ellas portaban la pancarta central, que rezaba que 'No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos'. También pedían que el reingreso en prisión de los cinco acusados sea inmediato.

Para García la nueva sentencia es también "aberrante" y un "ataque a todas las mujeres". Aunque en la que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hay unanimidad en que hay delito pero no en el tipo –abuso, lo que se les mantiene, o agresión, pero nadie les absuelve–, no ven "nada positivo" ya que "el mensaje que se lanza es que se puede hacer cualquier barbaridad contra las mujeres sin las consecuencias que debería tener". Aun así, achacan ese cambio a que la "presión social" ha sido efectiva, pero consideran "inaceptable" que sean condenados por abuso y piden una sentencia "ejemplarizante para que no haya más manadas".

Una mujer, en la concentración en apoyo a la víctima de 'la manada' frente al Ministerio de Justicia. Jesus Hellin

"Que no se apague ni se silencie"

Almudena Puyo, miembro de Asamblea Feminista de Sol, estaba ahí también porque todo el proceso le ha parecido "vergonzoso" e "indignante" y quieren estar "en todas las acciones posibles en la calle, es como se hace la acción". Además de por la víspera del puente, creen que últimamente "el miedo está creciendo", en referencia a agresiones a activistas como la que se dio en una protesta de Femen. "Pero la mejor manera de combatir el miedo es no dejar de salir", añade, y recuerda que "es por todas, también en otros países. Pienso en Lucía Pérez, en Argentina. Son muchos nombres, muchas que ni sabemos. No nos vamos a callar más".

'Basta ya de justicia patriarcal', 'escucha, hermana, aquí está tu manada', 'yo sí te creo', 'la manada es el sistema', si tocan a una nos tocan a todas' o 'si no te matan no te creen'. Eran los lemas que se han escuchado esta tarde en la calle San Bernardo incansablemente, ya leitmotivs del año de movilizaciones en la calle. También se ha llamado explícitamente al actual gobierno con un 'dónde está la ministra de Igualdad'. Como es habitual los gritaban sobre todo chicas jóvenes: Laura y María, menores de edad, valoraban que siempre "lo importante es que siempre estamos presentes muchas".

También había otros perfiles. Para Francisca, de unos 50 años, lo que se ha hecho con la víctima de 'la manada' es "un atentado contra todas las mujeres", y lo que más le molesta es que se considere abuso y no violación. Casimiro, de 71, lleva "mucha política a sus espaldas" y esta es una nueva lucha: tiene una hija de 32 años con un 45% de discapacidad y siente que "le podría pasar a ella en cualquier momento, encontrarse con una 'manada', y ni se podría defender ni se haría justicia". Él había oído en la tele que se preveían movilizaciones y ha acudido enterándose por redes sociales.

Maribel, madre de una chica de 19, está frente al Ministerio de Justicia por "la rabia". Remarca, eso sí, que "podría ser peor, les podrían haber absuelto". "Pero sobre todo recordar que no es un abuso, es una agresión", insiste. Añade que habrá que "confiar en el recurso del Supremo", aunque luego se corrige a sí misma. "Bueno, no podemos confiar mucho". Elena es estudiante de un máster de Género y con sus compañeras responde a por qué ha venido este miércoles que no les parecería bien "estudiar esto y luego no estar aquí, no hay que separar la Academia de la calle". También que "parece que solo pasa algo cuando hay un 'boom', pero a la tercera y cuarta vuelta pretenden que se vaya apagando y silenciándolo. Tenemos que seguir".

Gritos contra VOX

La concentración era tan improvisada que no había manifiesto. Ana García, de Libres y Combativas, sí ha dicho unas palabras. Además de las consignas acerca de la lucha contra la violencia sexual, se ha referido a un gobierno que "se dice feminista pero no ha cambiado nada de la realidad". "Nos dicen que se va a hacer desde los despachos, que nos vayamos a casa. Pero desde las instituciones no se cambian las cosas, tenemos que luchar por que se nos reconozcan los puestos ahí pero no solo", añadía.

También ha habido protestas contra VOX, tras los 12 escaños conseguidos en Andalucía, algo que no estaba presente en otras movilizaciones contra 'la manada'. García apelaba a "lo que ha pasado en Andalucía" y a que ellos "son los mismos, amenazan los derechos de los trabajadores y de las mujeres" y ha recordado a "los jóvenes que han combatido en Málaga, en Sevilla, a la extrema derecha en las calles". Le han coreado entre cánticos: 'Santiago Abascal es un criminal'.