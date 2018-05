"Cifuentes, querida, no eres bienvenida": protesta estudiantil en la Complutense contra su reincorporación

"Cifuentes, querida, no eres bienvenida" o "Cifuentes, comparte, todas queremos máster" son algunos de los lemas con los que ha arrancado la marcha contra la reincoporación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense.

Un par de centenares de estudiantes de varias universidades madrileñas han recorrido el campus de Ciudad Universitaria para exigir que no vuelva a su plaza de funcionaria en este centro educativo. La marcha ha comenzado a las 13.30h. La comunidad universitaria ha mantenido la convocatoria a pesar de que la Delegación de Gobierno en Madrid les comunicó esta misma mañana que no autorizaba que se celebrase la concentración porque los convocantes no han cumplido con los plazos de solicitud amparados por la ley.

Raquel, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales en la UCM, reconoce que el rector "tiene las manos atadas" para impedir que la expresidenta se incorpore a su puesto. Aunque considera que su reciente imputación por falsedad documental y cohecho cuestiona esta situación. "La protesta se dirige a ella como persona por todos los estragos que ha causado en la educación pública", incide. "Hasta que un juez no resuelva creemos que no tiene legitimidad para trabajar en el Rectorado", añade Carmen, alumna del grado de Ciencias Políticas también de la Comuplutense, en relación a la situación judicial de Cifuentes.

Las asociaciones de estudiantes convocantes aseguran que con esta protesta pretenden mostrar el "rechazo" de la comunidad educativa. Otro de los asistentes, Fran, estudiante de cuarto curso del grado de Ciencias Políticas, lamenta que los años de mandato de la expresidenta se han centrado en "precarizar y atacar" a la universidad pública. "Han tratado de desmantelarla y privatizarla. Lo percibimos día a día, en la situación del personal PDI y PAS. No se cubren puestos y vemos a profesores haciendo muchas horas de clase", reseña este joven.

Cabecera de la marcha en el campus de Ciudad Universitaria LAURA GALAUP

Sobre los recortes impulsados por el Partido Popular dirigido por Cifuentes el portavoz del Frente de Estudiantes, Raúl Fernández, considera que "no se puede ir a robar a un supermercado y luego pedir trabajo ahí".

La marcha ha terminado en el Rectorado de la Universidad. Allí los convocantes han leído un comunicado en el que han reivindicado que Cifuentes no "ocupe ningún cargo en la Universidad". En esta queja han recordado que ascendió "a través de un tribunal formado por íntimos amigos suyos". "La misma persona que ha utilizado las universidades públicas madrileñas a su antojo mientras las asfixiaba desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, pretende vivir de ellas", han lamentado.

A la marcha también han acudido alumnos de otras universidades. Entre ellos, un alumno del máster de acceso al profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos que considera necesario que se "los estudiantes salgan a la calle para evitar que se mancille a la universidad pública".

Estos colectivos también han valorado el posicionamiento de la Universidad ante la noticia de la reincorporación de Cifuentes. Desde el Frente de Estudiantes valoran que el Rectorado está "echando balones fuera" después de que confirmase que la ubicación final de la expresidenta en la Universidad " está pendiente de que la gerencia decida donde la ubica de acuerdo a su categoría profesional y a su perfil".

Distintas asociaciones universitarias convocaron la marcha para exigir que Cristina Cifuentes no vuelva a su puesto de funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid. El llamamiento colectivo, reflejado en un comunicado que se está moviendo por redes sociales bajo el hashtag #CifuentesFueraDeLaComplu, va dirigido a toda la comunidad universitaria para que pidan "que Cifuentes no ocupe ningún cargo en nuestra universidad".

La expresidenta aparece desde este jueves en el directorio del centro como parte de Gerencia del Rectorado. Aunque todavía no tiene un puesto específico asignado, la solicitud para reincorporarse es de efecto inmediato sobre el salario y ya empieza a acumular jornadas laborales para su próxima nómina.

Uno de los asistentes a la concentración L.G.

Los estudiantes declaran haberse enterado de este regreso por la prensa. Apuntan en la nota que esa ocupación la obtuvo "gracias a su amistad con miembros del tribunal", en referencia a que el aprobado en las oposiciones de promoción interna se lo dio, como publicó eldiario.es, un tribunal en el que estaban al menos dos amigos suyos, dos de ellos implicados en el Tamayazo y en Gürtel respectivamente.