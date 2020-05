Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El técnico de Sanidad Fernando Simón se ha referido en la rueda de prensa junto al ministro Salvador Illa a la situación concreta de la Comunidad de Madrid y Catalunya. Entre ambas han sumado "más del 50% de los casos que se han observado en España", ha recordado, y particularmente se han concentrado en los municipios de Madrid y Barcelona. "Son áreas geográficas muy particulares" que "han llegado a estar en una situación límite" en cuanto a la asistencia a pacientes, que "no podemos permitir" que se repita. "No quiere decir que no puedan pasar en los próximos días, o cuando corresponda", ha seguido, "pero son territorios que hay que valorar con mucho cuidado porque tienen varios puntos críticos: la densidad de población, la movilidad y sobre todo el intercambio nacional e internacional que se puede llegar a producir a medida que progresivamente se vayan abriendo".

A la pregunta de hasta qué fecha estará Madrid en fase 0, el ministro ha respondido que no puede "dar una respuesta precisa", "no sabemos la fecha. Depende de "la evolución de la epidemia" y de que en posteriores solicitudes "cumplan los criterios". "La Comunidad de Madrid va a buen ritmo en su preparación. Con criterios de cogobernanza, tomaremos la decisión", ha terminado Illa. La semana que viene Madrid podrá volver a presentar la solicitud para cambiar de fase, y el Ministerio en principio volverá a anunciar una decisión el lunes 18 de mayo. Catalunya no lo ha pedido en esta ocasión para Barcelona porque la Generalitat coincidía con el Ministerio en que la zona todavía no estaba lista.

Escribe Belén Remacha.