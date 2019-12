Los jóvenes reprochan a la cara a los políticos su inacción frente a la crisis climática: "Los adultos actúan como niños"

Y de nuevo, Greta Thunberg como cabeza de cartel. La participación de la activista sueca en esta conferencia de Unicef estaba anunciada desde hacía semanas, en la que compartiría protagonismo con Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de Unicef, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero a última hora la adolescente se cayó de la convocatoria y muchas de las cámaras de televisión que habían hecho presencia en la COP25 se quedaron sin su personaje fetiche del día. Incluso una vez comenzado el encuentro eran muchos los que seguían haciendo fila fuera con la intención de ver a la activista sueca.

Pero aun sin Greta Thunberg, la voz de su generación ha llenado cada rincón de la sala. El testigo lo ha recogido en primer lugar Theo C. Mouze, un joven de 17 años nacido en una pequeña isla en el oeste de Irlanda, y que hace huelga climática todos los viernes en su país: "Muchas veces estamos dos personas. Yo y mi hermana de 13 años, pero en septiembre fuimos cientos de miles los que salimos a las calles".

Theo ha asegurado que ha venido "a Madrid porque los adultos están actuando como niños" frente al cambio climático. Normalmente "los adultos suelen asegurarse de que los niños no hacen tonterías o cosas que les ponen en riesgo. Ahora es al revés. Los adultos actúan como niños".

#ClimateStrike in #Mayo. Thermometer read 2° Celsius this morning. Someone told us "it's not worth it, go back to your warm class".



Spoiler alert: we didn't. #FridaysForFuture@GretaThunberg@saoi4climatepic.twitter.com/oOGpgvyhsW