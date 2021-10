El defensor del pueblo reprocha a Vox y PP que usen el efecto llamada en la crisis de Ceuta

Madrid, 19 oct (EFE).- El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha subrayado las "irregularidades" en la devolución de los menores marroquíes que entraron a Ceuta en mayo, si bien ha reprochado a Vox y PP que apelen al "efecto llamada" como causa de la llegada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Fernández Marugán ha comparecido este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo a petición de varios grupos para dar cuenta, entre otros asuntos, de las actuaciones llevadas a cabo por la institución tras la entrada masiva desde Marruecos de unas 10.000 personas, de las que 1.000 eran menores (400 siguen aún en Ceuta) y que empezaron a ser devueltos a su país en agosto.

Su intervención ha coincidido con la aprobación hoy por parte del Gobierno de la reforma del Reglamento de Extranjería para agilizar los permisos de residencia y trabajo de los jóvenes extranjeros que emigran solos a España, una modificación aplaudida por el defensor, pero que para los portavoces de Vox y PP generara un "efecto llamada".

"El efecto llamada es una interpretación relativamente interesada y a veces quienes la usan se muestran partidarios de un control férreo de fronteras. Por ese camino llegamos al 13 de agosto", ha aseverado el defensor al recordar la expulsión ese día de más de 50 menores "sin ser escuchados y en contra de su voluntad".

"No se respetaba ni el caso a caso ni el niño a niño: pum y al otro lado. Tuvo que ser un juzgado de Ceuta el que dijo que eso no podía ser", ha lamentado Fernández Marugán, que ha recordado que, tras la judicialización de este asunto y la paralización de las devoluciones, la institución ha suspendido sus actuaciones hasta que finalice el procedimiento.

Desde entonces, ha añadido, se ha establecido un mecanismo con criterios "más eficientes, correctos y adecuados" y que generan "menos inseguridad jurídica" en los menores: "Ahora se están haciendo las cosas como deben ser hechas", ha considerado.

Para Carlos José Zambrano (Vox), lo que ocurrió en mayo en Ceuta responde a una "acción intencionada" del país vecino y a un problema de control de fronteras: "España no fue capaz de controlar las suyas y se quedó a expensas de Marruecos", ha afirmado antes de recalcar que el nuevo Reglamento de Extranjería va a generar un efecto llamada de miles de menores marroquíes.

"Cruzarán en pateras, saltarán la valla o se meterán de polizones (...) Ese reglamento realmente pone en riesgo sus vidas", ha dicho el diputado de Vox, que ha apostado por facilitar la repatriación de los menores con sus familias.

Desde el PP, el senador José Ignacio Landaluce ha mostrado también su "temor" por el nuevo reglamento y sus consecuencias, porque, ha señalado, "este Gobierno hace mucho efecto llamada: lo vimos con el Open Arms y el Aquarius".

El resto de grupos ha abogado por defender los derechos humanos de las personas migrantes y por que se aborde el fenómeno migratorio desde un punto de vista global, una reflexión con la que ha coincidido Fernández Mrugán.

"El efecto llamada o la Europa fortaleza conduce a muy poco", ha incidido el defensor, que ha asegurado que es necesaria una respuesta conjunta para abordar este asunto porque, ha dicho, "no queda más remedio que entender que el fenómeno migratorio está aquí para quedarse".

Antes de concluir su intervención, Fernández Marugán ha querido despedirse porque ve difícil volver al Parlamento "a hablar de estas cuestiones" después de que el Gobierno y el Partido Popular hayan alcanzado un pacto para renovar los órganos constitucionales, entre ellos, el Defensor del Pueblo.

"Me voy con la satisfacción por el deber cumplido y porque he conseguido defender derechos fundamentales de los ciudadanos", ha reconocido Fernández Marugán, antes de pedir a sus señorías que "cuiden la institución, respeten su independencia y no traten de instrumentalizarla".