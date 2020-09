La emoción, las movilizaciones y el miedo a la COVID han marcado la vuelta a las aulas este lunes

En la puerta de un instituto de Vitoria, dos compañeros se han visto por vez primera en meses. Ambos, a muchos metros de distancia, han echado a correr con los brazos abiertos. Sin embargo, antes del abrazo pendiente se han dado cuenta de las circunstancias que rodean a la vuelta al cole de este año. Han optado por un frío choque de codos. Empezando desde este lunes, hasta 372.000 estudiantes vascos se irán incorporando a las aulas –la mitad en la pública, la otra mitad en la concertada– en medio de la incertidumbre y descubriendo nuevos protocolos. "Estoy convencido de que, si se respetan las normas, estarán más seguros dentro que fuera de los colegios", augura un director.

Los pediatras prevén un curso escolar "intermitente" debido a las cuarentenas por positivos de COVID

Saber más

Más de ocho millones de alumnos vuelven estos días a las aulas en toda España en medio de la incertidumbre y las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID–19. Este lunes ha sido el turno de los estudiantes de Aragón, País Vasco, La Rioja, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Entradas escalonadas, tomas de temperatura, mascarillas, y también emoción entre los alumnos que se han reencontrado después de meses de confinamiento y de “nueva normalidad” por la pandemia de coronavirus. En Santoña (Cantabria), municipio en el que se levantó un cordón sanitario el pasado miércoles, solo ha acudido un 5% del alumnado en los centros públicos, un 12% si se añade la concertada. En Navarra las clases empezaron ya la semana pasada.

¿Y cómo lo están viviendo los pequeños? Alejandro, Lucas e Iker son tres alumnos de 5º de Primaria que han asistido a las 9.15 de este lunes a su primera clase en tiempos de COVID-19 en Marianistas de Vitoria. Con mascarillas, en fila india y con horarios determinados para que cada clase acceda al colegio de manera escalonada, han dejado a sus padres y madres en la puerta –tienen prohibido el acceso al recinto escolar– y han ido pasando de uno en uno hasta colocarse en el patio frente a un cartel azul que indicaba el número y la letra de su clase. Una vez allí, una tutora ha guiado a los niños y niñas hasta su aula. A pesar de que este primer día no han tomado la temperatura a los niños en una gran carpa ya instalada, al parecer sí que se hará a partir del segundo día.

“Ha sido un poco lío, hemos llegado y estaban nuestros nombres en las mesas, nos hemos sentado separados y no podemos compartir el material”, cuenta Alejandro. El primer día, de apenas 45 minutos, ha consistido en una explicación acerca de las medidas que tomará el colegio para evitar el contagio de coronavirus en las aulas.

Movilizaciones en Aragón

Por su parte, más de 10.500 alumnos de 1º de infantil y aulas de 2 años se incorporan al colegio en Aragón. El presidente de la comunidad, Javier Lambán, ha apelado a la responsabilidad de las familias. La vuelta será escalonada y cada día se incorporarán nuevos cursos hasta que el 16 de septiembre ya acudan todos.

Este inicio de curso está marcado por las quejas de varios centros por la falta de espacios acondicionados o de medios, como es el caso del CPI Soledad Puértolas de Zaragoza cuyos alumnos empezaran las clases en otro centro cercano. En el CEIP María Zambrano de Zaragoza se movilizan mientras los barracones siguen sin acabarse, como ocurre en el colegio Florián Rey de La Almunia de Doña Godina por escasez de medios materiales y humanos o en el colegio Gil Tarín de La Muela, donde más de un centenar de padres han protestado ante la sede de Educación porque en el centro están “como sardinas en lata”.

En Huesca, los niños de dos y tres años han sido los primeros en pisar las aulas, siguiendo las señales y las indicaciones de los docentes, ataviados con pantalla y mascarilla. En el Colegio Santa Rosa se han dividido en dos turnos en este primer día, a las 09:00 y a las 10:30, mañana ya lo harán de forma habitual.

En Teruel la vuelta al cole se ha vivido con normalidad. La Policía Local ha supervisado las entradas y salidas y ha aprovechado para estudiar qué calles serían necesarias cortar para garantizar la distancia de seguridad entre padres, madres y escolares las horas punta. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha reconocido que los cortes de distintas calles en las inmediaciones de los colegios de la ciudad supondrán molestias, pero ha pedido paciencia a los conductores y ha argumentado que se tratan de “medidas excepcionales” para “garantizar la seguridad” de los escolares. “Estamos en una crisis sanitaria y todos tenemos que colaborar”, ha dicho.

Comunidad Valencia, ilusión e incertidumbre

Con más certezas que dudas más de 794.000 alumnos valencianos regresan este lunes a las aulas en un curso atípico, en el que la Conselleria de Educación viene trabajando desde hace meses de forma coordinada con docentes y familias. Entre otras medidas extraordinarias adoptadas, destaca la contratación de 4.374 nuevos maestros y profesores para Primaria y Secundaria.

Los niños han regresado, con la mascarilla puesta –y otra de recambio en la mochila– y guardando todas las medidas de seguridad con "muchas ganas" y sin problemas reseñables como norma general. El 99,8% de los 1.847 centros educativos públicos y concertados valencianos ha abierto sus puertas con 'normalidad'. Las familias destacaban la "ilusión" y "emoción" de los niños por volver a ver sus amigos, con quienes hace seis meses que no comparten aula, y la "incertidumbre" de las madres y los padres por saber qué va a suceder en los próximos días y semanas, que no obstante se mostraban tranquilos.

La directora del Ceip Mare Nostrum de València, en declaraciones a Europa Press, reconocía que no se puede decir que no el riesgo no exista, "pero intentaremos minimizarlo al máximo", al tiempo que reivindicaba la presencialidad como una medida "esencial": "En este tiempo nos hemos dado cuenta de las carencias de no estar en contacto con el alumnado".

Santoña, solo el 12% vuelve a clase

La vuelta al cole en Santoña (Cantabria), municipio en el que se levantó un cordón sanitario el pasado miércoles por el avance de la pandemia, ha estado marcada por un importante absentismo entre el alumnado de Infantil y Primaria que ha iniciado este lunes, como en el resto de Cantabria, las clases presenciales. Tan solo han acudido a las aulas 31 de los 796 niños y niñas matriculados a fecha del 2 de septiembre en los dos centros públicos de la localidad, el CEIP Macías Picavea y el CEIP Juan de la Cosa, según datos facilitados por la Consejería de Educación.

Además, en el Sagrado Corazón, colegio de carácter concertado, han sido 88 de los 169 alumnos los que han acudido, según este mismo departamento. Así pues, han sido menos del 4% los que han ido a clase en centros públicos y, en total, contando el alumnado del colegio concertado, el porcentaje asciende al 12%.

(Con información de Íker Rioja, Maialen Ferreira, Candela Canales, Diego Saz, Miguel Giménez y Rubén Alonso)