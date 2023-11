Familias vulnerables deberán pagar tres meses de comedor escolar de golpe tras el caos del Gobierno de Ayuso con las becas

Giro de 180º con los comedores escolares en la Comunidad de Madrid. “Una vez recibida la resolución de beneficiarios de las becas de comedor, informamos a las familias que tenían solicitadas dichas becas que procederemos a pasar los recibos pendientes de octubre, noviembre y diciembre”. Este mensaje, u otros semejantes, lo están recibiendo desde ayer familias de centros públicos que habían pedido la beca de comedor en la Comunidad de Madrid y que, tras el caos administrativo en la gestión de los trámites, se habían quedado con el anuncio de hace unas semanas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de una concesión generalizada de las ayudas a todos los que las hubieran requerido. Finalmente, esto no ha sido así.

El desembolso afecta a familias especialmente vulnerables, y oscila entre los 90 y 180 euros por alumno escolarizado, en el caso de las familias a las que se les ha concedido la ayuda pero tienen que pagar la parte no becada y que estaba pendiente de cobro; y los 330 euros por alumno para aquellas familias que habían solicitado la beca pero a las que finalmente no se les ha concedido. En el caso de que las familias tengan dos o más alumnos escolarizados, la cantidad se va multiplicando.

Del caos al café para todos

El cambio en el sistema de concesión de becas provocó un caos administrativo a principios de este curso, ya que muchas familias quedaron excluidas por defectos de forma, otras no llegaron a tiempo para presentar la solicitud y otras optaron por renunciar a la ayuda o no fueron capaces de hacerlo por la complejidad del sistema. Ante la incapacidad del Ejecutivo regional para resolver esta situación, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, anunció en octubre que se concederían todas las becas de comedor escolar que se habían solicitado para este curso, incluso las que no cumplieran los requisitos.

Así, el cobro de las cuotas de octubre, noviembre y diciembre estaba paralizado por la Consejería hasta que la decisión fuera firme. Y algunas familias se encuentran con que el colegio les reclama ahora pagos atrasados. Es un gasto elevado para muchas, teniendo en cuenta además el perfil de quienes piden las becas, para lo que hace falta cumplir una serie de requisitos muy específicos: las que tienen concedida la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital, víctimas de terrorismo o violencia machista o menores en situación de acogimiento familiar. Familias vulnerables.

Desde la FAPA Giner de los Ríos confirman que están recibiendo quejas en este sentido y que han formulado una pregunta a la Dirección General de Becas y Ayudas. “El compromiso de la Consejería de Educación era que en esta ocasión quedaban todas las becas admitidas por el problema administrativo que tuvieron, era un compromiso público. No sabemos lo que está pasando pero lo tienen que aclarar, estamos pendientes de una respuesta”, explican. Para ellos, una posible solución temporal sería que los centros flexibilicen estos pagos al tratarse de familias con problemas de partida.

También desde Más Madrid, el principal partido de la oposición, están vigilantes y “preocupadas”. Así lo confirma Lucía Lois, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, que viene trabajando meses en este tema junto a su compañera María Pastor, diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. “Han hecho una revisión de los listados definitivos de las concesiones, no se sabe muy bien cómo porque están siendo muy opacos, y han dejado fuera a familias que lo necesitan”, denuncia Lois. Aporta varios ejemplos que les han llegado a través de las AMPAS y los colegios: “Tenemos casos de víctimas de violencia de género excluidas; de familias con justificante de haber presentado a tiempo, que no han recibido contestación y que están fuera; y de otras familias que directamente han desistido de presentar nada y han estado pagando el comedor”, denuncia.

Fuentes de la Consejería de Educación desmienten que se hayan denegado solicitudes, y aseguran a elDiario.es que las becas están concedidas a todas las personas que la solicitaron, tal y como anunció la Consejería en octubre. “Lo que pasa es que no todas las becas son completas, así que lo que puede ser es que se vaya a pasar la parte correspondiente que no se cubre”, explican.