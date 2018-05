El feminismo planta cara a la "cultura de la violación" en una nueva manifestación tras la sentencia de 'la manada'

El movimiento feminista vuelve a manifestarse tras la sentencia a 'la manada'. La indignación social que ha desatado el fallo, que condena a nueve años de prisión a los integrantes del grupo por abuso sexual, sigue cristalizando en la calle. Tras las multitudinarias movilizaciones que tuvieron lugar en ciudades de toda España hace una semana –el día en que la Audiencia Provincial de Navarra leyó la polémica sentencia– y después de que una protesta feminista marcara los actos de celebración del Dos de Mayo en Madrid, la capital acoge una manifestación contra "la cultura de la violación".

La condena a 'la manada', explica el manifiesto de la marcha, "vuelve a reafirmar que la cultura de la violación llega a cada rincón de esta sociedad" y el ámbito jurídico, añade, "no iba a ser menos".

Carteles de apoyo a la víctima de 'la manada' Marta Borraz

Pasados unos minutos de las 19:00 horas la cabecera de la manifestación ya se encontraba dispuesta a arrancar desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Bajo el lema "la calle, la noche también son nuestras" y "se acabó la cultura de la violación", comenzaba la marcha que recorre Madrid con el objetivo de visibilizar que el de 'la manada' "no es un caso aislado", dice Carlota, de 24 años. "La intención es dejar claro que va más allá de esto en concreto. Y es que la cultura de la violación existe y está por todas partes". El fallo contra 'la manada', cuenta Merche (20 años), que está a su lado, ha sido "la gota que ha colmado el vaso, pero las agresiones sexuales pasan todos los días, lo que ocurre es que la mayoría son invisibles". Ambas, parte del movimiento feminista de Madrid que ha convocado la movilización, hacen hincapié en que "apostamos por medidas preventivas, no punitivas".

Lo mismo piensa Lourdes, que ha venido desde su barrio, Carabanchel, para apoyar a la víctima de los Sanfermines. Asegura que no esperaba una sentencia como la que se dictó el jueves pasado porque "esperábamos una sentencia justa y esta no lo ha sido", explica mientras espera a que dé comienzo la marcha junto a otras compañeras del barrio con las que suele coincidir en los espacios feministas. "Venimos a mostrar nuestra indignación por lo que ha ocurrido, pero no pedimos más años de cárcel -remarca-, sino que pedimos que no se revictimice a las mujeres que sufren violencia sexual". Lourdes tiene 70 años y es una "habitual" de las movilizaciones desde hace "muchos años". Ahora ve con la ilusión y la experiencia de las veteranas cómo el movimiento feminista se revitaliza gracias a las jóvenes. De hecho, una mayoría de las mujeres que portan la pancarta principal lo son. Justo delante de ella se sitúa el "espacio de accesibilidad", donde marchan las personas que van en silla de ruedas.

Una de ellas es Margarita, que agradece la habilitación de este tipo de espacios en las manifestaciones: "Salgo también por todas las mujeres con diversidad funcional que no pueden salir", señala antes de unirse a los gritos de sus compañeras. "Escucha, hermana, aquí está tu manada", "no es un caso aislado, se llama patriarcado" o "no es abuso, es violación", claman en referencia a la tipificación de los hechos que hizo el tribunal de Navarra. Los magistrados entendieron que no había mediado "violencia o intimidación", que es lo que exige el Código Penal español para tipificarlo como agresión sexual.

Espacio de accesibilidad de la protesta. A la izquierda, Margarita Marta Borraz

El manifiesto de la protesta apunta a la no excepcionalidad del caso de Sanfermines: "Esta violación es solo una más de las muchas que se producen cada día, esta es una sentencia más de las muchas que vulneran nuestros derechos, es una manera más de culpabilizarnos y cuestionarnos a las mujeres, de tratar de silenciarnos".

Ante este escenario, en el que han definido la "cultura de la violación" como una forma de "normalizar, permitir e invisibilizar la violencia sexual", han pedido la integración de la perspectiva de género en todas las instituciones, además de la consideración "jurídica y social" de la violencia machista en todas sus formas o una educación sexual "basada en el deseo y la diversidad" y libre de estereotipos. Además, demandan a las instituciones que asuman "su responsabilidad" en la implementación de medidas dedicadas a prevenir, proteger y reparar a las mujeres que han sufrido violencia sexual.