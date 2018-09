Uno de los principales investigadores del cáncer de mama ocultó sus vínculos con las farmacéuticas

El director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el médico español José Baselga, ocultó en la publicación de sus artículos académicos que había recibido pagos millonarios de las grandes empresas de la industria farmacéutica, según una investigación conjunta de ProPublica y The New York Times.

Los textos fueron publicados en varias revistas de prestigio, como New England Journal of Medicine o The Lancet, entre 2013 y 2017. No obstante, las normas de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer -de la que Baselga fue presidente en 2015- establecen que se debe informar de los ingresos recibidos por los autores. También incumplió las reglas de la revista que publica este colectivo, Cancer Discovery, mientras era editor de la misma.

Cabe destacar que Baselga es uno de los principales investigadores del cáncer de mama en todo el mundo. El médico español habría recibido 3 millones de dólares de la farmacéutica Roche por sus labores de asesoría desde 2014. Tres años más tarde publicó un artículo en el que alababa los resultados de unos ensayos clínicos de la empresa, cuando buena parte de la comunidad científica mostró su decepción con los mismos.

Por su parte, Baselga ha admitido que fue un error no señalar estos pagos, pero solo en 17 de estas investigaciones. De hecho, considera que se debe a una falta de supervisión de los textos, no de querer ocultar los lazos con la industria farmacéutica. En el resto de los artículos -que suponen el 80%- el médico sostiene que no era necesario mencionar la financiación de las farmacéuticas.