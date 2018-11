Arranca en la Universidad Autónoma de Madrid el primer referéndum simbólico sobre monarquía o república

Si el objetivo era hacer ruido, se ha logrado con creces. El referéndum sobre la Monarquía o República que está teniendo lugar durante todo el día de este jueves en la UAM, el primero de al menos 26 que se realizarán durante este mes en universidades públicas de toda España, está acaparando prácticamente todas las conversaciones en el campus de Cantoblanco de la universidad madrileña.

A tirones, coincidiendo con las entradas y salidas de clase, el goteo de estudiantes (y algún profesore o PAS) que se acercan por las mesas para votar es prácticamente continuo. Quien más quien menos tiene que pasar por delante de la mesa (hay una en la puerta de cada Facultad). Miran, algunos dudan, muchos ni se habían enterado, pero cuando ven la urna se acercan con interés.

“¿Bueno, esto cómo va?”, pregunta Juan al llegar a la mesa de votación de la Facultad de Filosofía y Letras. Introducido el voto en la urna, Juan se felicitaba por haber ejercido su derecho al voto. “Me parece una iniciativa muy necesaria”, explica. “Obvio que el resultado no es lo importante, pero, mira a tu alrededor”, se gira y señala al círculo de personas que se agolpa en torno a la mesa. “Queremos hablar de esto, expresar nuestra opinión”.

Efectivamente, lo admiten desde la propia organización, el resultado es un poco lo de menos. Las circunstancias en que se han organizado los referéndums, con el permiso, que no apoyo, de los rectorados, dificulta realizar una consulta con garantías. No hay censo, no se pide documentación. A cada persona que vota se le pide responsabilidad individual y por si acaso se le marca la muñeca con un punto hecho con un rotulador.

Momento de la votación al referéndum sobre la monarquía en la Universidad Autónoma de Madrid

Como explicaba en rueda de prensa el pasado martes una de las impulsoras de la consulta, Lucía Nistal, de la plataforma de la UAM, la exigencia de oficialidad y realizar un referéndum en condiciones, con censo y resultado vinculante, se lo dejan a la administración. Es otro modo de presión.

La mañana ha empezado con algún ligero contratiempo para los organizadores. El rectorado de la UAM ha dado permiso a cada facultad para gestionar el tema como mejor le parezca, y en alguna como Filosofía la gerencia ha decidido no dejar tomar imágenes. Otras facultades como la de Psicología o Formación del Profesorado han amanecido con las mesas y las urnas dispuestas en la entrada por motu proprio.

El referéndum cuenta con dos preguntas

Estudiantes de (de momento) 26 universidades han convocado referéndums en sus centros para que sus compañeros y los trabajadores —hay al menos 900.000 personas convocadas— elijan el modelo de Estado que quieren. ¿Monarquía o República? Esa pregunta, con pequeñas variantes, será común en todos los centros. Luego algunos han incluido una segunda: “En caso afirmativo, ¿estás a favor de la apertura de procesos constituyentes para decidir qué tipo de República?”.

Esta segunda pregunta es la que genera más conversaciones en los grupos de estudiantes. Algunos no acaban de entender a qué se refiere. “¿Procesos constituyentes?”, sonríe una joven mirando a sus amigas. “No sé muy bien a qué se refiere, así que he votado que no”. Sus amigas se ríen.

“Queremos decidirlo todo”, exclaman los estudiantes en sus convocatorias de consulta. Los jóvenes recuerdan que nadie les ha preguntado qué modelo de Estado quieren. Más aún, nadie que tenga menos de 58 años en España pudo votar en el referéndum de 1978 por el que se aprobó la Constitución y, con ella y “por la ventana”, como dicen los estudiantes, la Monarquía. En cifras, cerca del 80% de la población no ha votado la Constitución.

Cartel informativo sobre la consulta sobre la monarquía en el recinto de la UAM

No a todos les parece bien la consulta. No las preguntas ni el fondo, directamente que se realice un referéndum “en estas condiciones”. “Va contra los principios democráticos organizar una votación de esta manera”, expresaba un profesor de la Facultad de Economía al que su cara al pasar por delante de la urna ya delataba.

Las urnas, diez repartidas por el campus y la intención de poner una “rodante” que circule entre facultades, estarán abiertas hasta las 20 horas. El resultado es lo de menos. En la primera hora de consulta habían votado unas 400 personas entres las facultades de Economía, Filosofía y Letras y Formación del Profesorado. “A ver si pronto lo hacemos de verdad”, expresa otro docente.