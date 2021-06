Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:33 h

"El espacio existe y la nave nodriza la ocupará sin duda Podemos". El augurio es de Juan Carlos Monedero, fundador de la formación morada que el próximo fin de semana celebrará su IV Asamblea Ciudadana para elegir al relevo orgánico de Pablo Iglesias. El cartel electoral está por decidir y no está claro que Yolanda Díaz vaya a aceptar el reto que le propuso Iglesias al señalarla como candidata a las próximas generales, pese a que la vicepresidenta tercera no milita en la formación morada.

El líder del partido que nació del 15M se ha marchado dejando tras de sí un "notable vacío" entre los cuadros de Podemos y un "hueco insustituible" en la agenda mediática, reconocen en el partido, donde Ione Belarra, aspirante a la secretaría general, no genera la expectación que despertaba Iglesias, y tampoco tiene su ambición desmedida. Monedero la define como persona "prudente, muy sensible, pero dura en las formas aunque no una killer" y asegura que tiene "capacidad suficiente" para hacerse con las riendas de una formación en la que la sustitución de Iglesias, "tiene que implicar cierta fase de transición". Una mutación que, en su opinión, se caracterizará "más por las políticas que por las personas".

Escribe Esther Palomera.