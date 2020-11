Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:35 h

Rafael Vilasanjuan es periodista, pero lleva años vinculado al mundo de la salud. Durante los 90 y 2000 estuvo en Médicos Sin Fronteras, donde llegó a ser secretario general internacional. Luego, en la última década, ha sido director de Análisis y Desarrollo del Institut de Salut Global de Barcelona, que integra varios grupos de investigación vinculados al ámbito sanitario. Desde el pasado mes de abril, además, forma parte de la junta de GAVI, la alianza global para la vacunación, que impulsa ahora una campaña para que la carrera en la adquisición de dosis contra la COVID-19 no deje atrás a los países sin recursos.

Al empezar la entrevista, Vilasanjuan advierte que él no es un experto ni en epidemiología ni en inmunología. Por su experiencia, sin embargo, sí sabe no pocas cosas sobre la logística que requiere una campaña de vacunación, sobre el plan comunicativo que debe acompañarlo y sobre cómo tendría que hacerse para llegar a países empobrecidos.

Desde ISGlobal, además, han participado recientemente una propuesta de estrategia de vacunación que incluye, entre otras recomendaciones, la priorización de personal sanitario, de los ancianos y trabajadores de residencias y de los mayores de 80 años a la hora de inmunizarles si no hay dosis para todos. El documento está elaborado por un grupo de expertos de distintas disciplinas en colaboración con el Colegio de Médicos de Barcelona y la Asociación Catalana de Centros de Investigación.

El Gobierno acaba de hacer pública la primera fase de su estrategia de vacunación, que empezaría en enero. ¿Ve factibles los plazos?

De entrada están poco fijados. La primera tanda empezará en enero y básicamente será para un sector pequeño de la población. Esto siempre que tengamos un proceso regulatorio, que no es sencillo, que acabe durante este 2020. Si no, se retrasará. Tanto Pfizer, como Moderna y Astrazeneca van aportando información al regulador a medida que van teniendo resultados, con lo que cuando acaben la fase 3 quedará poco por revisar. A finales de diciembre podrían estar reguladas, pero de todas formas hablamos de que al inicio, al principio del año que viene, serán para un segmento reducido de la población. El Gobierno prevé 160 millones de dosis, pero esto no llegará hasta 2021 o incluso 2022.

Escribe Pau Rodríguez.