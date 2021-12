Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:06 h

El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha explicado este martes que se está poniendo en marcha toda la organización para que los niños de 5 a 11 años puedan inmunizarse contra la COVID en los centros de vacunación a partir del próximo día 20.

Attal ha añadido, en una entrevista a la emisora de radio France Inter que desde el 27 de diciembre también se les podrá vacunar en los gabinetes médicos y en las farmacias, todo ello a condición de que de aquí a entonces las instancias médicas den el visto bueno.

Por ahora, la Alta Autoridad de la Salud (HAS) ya ha recomendado vacunar a los niños menores de 12 años susceptibles de desarrollar una forma grave del coronavirus por sus antecedentes médicos o que viven con personas inmunodeprimidas, lo que representa un colectivo de poco más de 360.000 personas. En los próximos días, la HAS debe pronunciarse oficialmente también sobre la vacunación del resto de los que tienen entre 5 y 11 años. Si recomienda su inmunización, el Ejecutivo ya ha avanzado que no habrá ninguna obligación. En Francia el 75,75 de la población total tienen ya la pauta completa contra la COVID-19.

Por EFE.